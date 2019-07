Meclis Başkanlığının ve arşivinin, Sibel hanımın da teşviki ve takipçiliğiyle bugüne kadar becerdiği en önemli icraatlardan biri Online Gazete arşivi olmuştur. Özellikle araştırmacılar için çok yararlı bir enstrüman durumundadır. Bir süredir bu internet arşivinin araştırma motorlarının çalışmadığı gözlemlenmektedir. Hadi anladık, "Kapsamlı Çözümü" leylekle getirilmesini beklerken maalesef pek bir icraat yapma taraftarı değildir CTP ama bari CTP'li Meclis Başkanı eski icraatların üstüne yeni birşey koymasa bile diğer CTP'li eski Meclis Başkanı Sibel hanımın başlattığı bu hizmeti devam ettirebilirse çoook memnun olacağız... Hade Teberrüken "özne" olma "bekleme" değil "hareket etmeyle" olur. Bir gayret gardaş. Bir partinin icraatlarında devamlılık göstermesi önemlidir. Bunu yapmak "İki bölgeli, iki Toplumlu, Federal Kıbrıs" isterik demenizin önünde engel değildir.

(Mete Hatay)

Be arkadaşlar bu ülkede yaşayan herkes Kıbrıs Türklerinin çıkarı nerdeyse onun peşinde koşmalıdır

Yok Maraş’ın açılması için eylem yapan Rumlara desteğe gidecen da dayak yeycen eşşek tepsin be genneri size ne be onlardan hiç duydunuz mu be herhangi bir rum herhangi bir Kıbrıslı Türkün herhangi bir hakkı için eylem yapsın

Rumlar bizi hiçbir konuda adam yerine koymaz görsünler istemezler be bizi Rumlar

Böyle düşünen rumlardan size ne da gideceksiniz da destek da vereceksiniz gennere

Çok yazık olmuş şu eyice dövmediler sizi ellerindeki sopaları da sokmadılar bir yerinize

Unuttunuz şu Larnaka’da bir müzikçi çocuğu bıçakladılar

İlgilenmeyin genlerle bırakın ne bok yerlerde yesinler

Siz bu yana bakın şu yok oluyoruk bunun içinde

Çok meraklıysa urumlar bize onlar düşsünler peşimize

Beamma siz gizli Denktaşçısınız

Denktaşı haklı çıkarmak için mi çalışıyorsunuz.

(Mehmet Ağaoğlu)

Biz alay eder gibi yapalım ama...

Nedense...

Maraş belediye başkanı

Galanos olayı biraz daha

Ciddiye aldı.

1500 kişi toplayarak Anastasiadisin Sarayı önünde miting yaptı...

Maraş açılımını "engellenmesi gereken" bir olay gibi gördü..

Ya Galanos ve o 1500 kişide bir algı sorunu var,

Ya da bizim gaddi gadevicilerde:)

(Levent Kutay)

UBP HP’yi kandırmış, HP UBP’yi... Nerede? Spor yönetiminde. Şimdi öyle bir müzakere yapıldı ki... müdür HP, YK UBP... Sonuç? Atamalar dahi yapılamıyor, yapılan atama geri alınıyor. Spor, eski ekip tarafından riskler alınarak yönetiliyor.

Bu durumda... ne UBP HP’yi, ne HP UBP’yi kandırdı.

Kandırılan vatandaşın kendisi...

(Hüseyin Ekmekçi)

Vakıf malları konusunda belgeli Türk tezini savunmak yerine bin bir dereden su getirip ısrarla Rum iddialarını savunmak bu KKTC ortamınsa nasıl bir ruh halidir?

(Ahmet Tolgay)