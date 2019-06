Bir öneri..

Belediyelerimiz bu festivallere "ünlü" yağdırıp yüz binlerce TL'yi harcamak yerine, sinek istilası, ot temizliği, yollardaki çukurların onarımı konularına para ayırsalar ya... Maksat festivallerle sosyalleşmek ise eğer; yerli sanatçılarımız var, onlarla bu işi kotarırlar... Önce temel hizmetleri sağlayın, işin şov kısmı varsın biraz eksik kalsın!

(Aytuğ Türkkan)

İskele ve Bölge halkı maalesef iki güzel insanını kaybetti. Nefi Yazıcı kardeşimizi hiç suçu olmamasına rağmen trafik teröründen, Bülent Tur abimizi de ülkemizin belası olan kanser illetine kurban verdik. "Trafik ve Kanser" kader değildir, insanlarımızın hayatı bu kadar ucuz olmamalıdır.

(Behiç Göksan)

Bir havai fişek gösterisinin maliyeti nedir? Okullar mezuniyet törenlerinde havaya para atmak için mi aileleri yıl içinde haraca kesiyorlar?

(Alev Şensoy)

Her kim ki görevini yapmaz ama kamudan maaş olarak karşılığını alır

- Her kim ki kişisel ikbal kavgasını toplumsal çıkarın önüne koyar

- Her kim ki adaletin tecellisini engeller

- Her kim ki halkın kaynağından çalar

- Her kim ki hak etmediği makamları parti torpili ile alır ya da dağıtır

ve elbette her kim ki adaletin yerini bulmasını engeller

Vatan haini ağır geldi madem.

Vatana, vatandaşa ihanet değil de nedir?

(Hüseyin Ekmekçi)

Akıncı Maraş meselesinin Cumhurbaşkanlığı uhdesinde karara bağlanması gerektiğini söyledi. Sahi Başkan'ın Maraş'la ilgili görüşü neydi? Bilen özetleyebilir mi?

(Mete Hatay)

27 Haziran 1995'deki büyük Beşparmak yangınının üzerinde tam 24 yıl geçti. Biz bu 24 yılda örtülü ödeneklere, izaz ikram harcamalarına, makam araçlarına, arka kapıdan partili istihdamlarına trilyonlarca lira para harcadık ama bu devlete 1 yangın söndürme helikopteri almadık, alamadık. İşte böyle bir yönetim anlayışı...

(Göktürk Ötüken)

Koca bir Ayıp !!! Ercan havalimanında bazı kişilerin telefona çekip servis ettiği polis çavuşumuzun bir otele ait gelen arabadan aldığı bir küçük naylon çantasını ve çantanın içinde bulunan yemeği servis etmesi ve gerçek anlamda onurlu bir polis çavuşumuzun internet ortamına rüşvet mi alıyor algısı yaratılmasına inanamıyorum... Ercan’da görev yaptığım için polis çavuşumuzu yakınen tanımaktayım çok efendi ve dürüst bir insandır .. Bazılarının art niyetli olarak düşündüğü gibi pis durumlara tenezzül etmez .. Kaldı ki biz Mehmet çavuşumuzu iyi tanıyoruz .. fazla açıklama yapmakta istemem .. ha bu arada adı geçen oteldede çavuşumuzun eşi yıllardır muhasebe memuru olarak çalışıyor .. 24 saat görevde olan eşine yemek göndermiş olamaz mı ?? Bence olur .. neyse bir sözümde PGM Allah aşkına bir açıklama yapın , sahip çıkın Mehmet çavuş gibi onurlu polislere ..

(Osman Yücelen)

Bakanlar " itibar ziyaretlerinden" iş yapmaya vakit bulamıyorlarmış. Gördünüz mü? Başkanlık Sistemi olsa Bakan, kendisine saygıda bulunulması için kimsenin ziyaretini beklemeyecek, randevu vermeyecek, ziyaretçi de kabul etmeyecekti. Sadece işi ile meşgul olacak, iş üretmek için koltukta olacaktı.

(Hüseyin Garip)