Biri bana anlatsın lütfen bu ve bunun gibi zihniyetleri... Lefkoşa'nın göbeğinde, en can alıcı Terminal bölgesinde 10 katlı bir apartman, yaklaşık 50 daire... Altta otopark, arkada otopark alanları ancak, alttaki otopark kapalı (tahminen depo olarak kullanılıyor), arkadaki 5-6 araçlık otopark da yan taraftaki bankaya kiralanmış... Apartman sakinleri araçlarını nereye park edeceklerini, mal sahibine sorduklarında da aldıkları cevap, "Git otobüs terminaline park et,kimse bir şey demez!!!"... Bu kez otobüs şoförleri ile yüz göz olan araba sahipleri... Ne demiş Napolyon? "Para, para, para"... Yapılması gereken şu aslında, o apartmanda kalıp da park yeri bulamayanlar, mal sahibinin dükkanı olan kuyumcunun önüne park etmeli ve dükkanın görüş açısını da kapatmalı... 1-2-3-4-5 günün sonunda bir çare bulacaktır... Forever KKTC... Dünyanın sadece kendi ekseninde döndüğünü sanan, sadece kendi işlerinin yolunda gitmesini isteyen, toplum bilincinden uzakta ve bencil zihniyetin ürünü hareketlerle sonsuza kadar...

(Serkan Soyalan)

Slogan ya da başka bir deyişle Motto, kurumsal kimlik oluşturmayı, oluşturulan kimliğin konumlanmasını ve zihinlerde yer edinilebilmesini sağlayan en önemli kurumsal imaj öğelerinden biridir.

İnsanlar bir sloganı duyduklarında ya da anımsadıklarında direkt olarak sloganla kişiyi, kurumu ya da markayı bağdaştırırlar. İnsanın zihninde o kişi, kurum ya da marka ve hizmetleri ile ilgili bir imaj yani fikir oluşur.

Her çeşit kurumun ya da kurumsallaşma ihtiyacı olan her kişinin, toplumun zihninde yer edinmek gibi bir mecburiyeti vardır. İşte, slogan/motto kitlelerin zihninde yer edinmeyi sağladığı ve imaj oluşturulmasına etki ettiği için çok büyük önem taşır.

Doğal, içten, kendinden, yalın, yaşanılası, pozitif etkileri olan, umutlu bir slogan/motto arzu edilen derin ve doğru etkiyi yaratır; ideal olandır, dile pelesenk olur.

Tıpkı 'Her şey çok güzel olacak' mottosu gibi.

Peki ya sizin mottonuz ne?

(Ufuk Altunç)

Vatan Hainleri: Sevgili Gülşah Sanver Manavoğlu'nun "vatan hainleri" sözü tatile giren Yüce Meclis'in son oturumuna damgasını vuran deyim oldu... O vurgu tutanaklardan kazınsa ne olur?.. Vicdanlardan ve belleklerden asla kazınamaz...Bu deyimi neredeyse bize unutturmuşlar, hatta sözlüklerden bile kazımışlardı... Ama Manavoğlu o ithamını doğru adrese göndermedi ne yazık... Bir de doğru adrese gönderse, onu alnından öpeceğim...Evet, nice özveri ve nesiller pahasına kazanılan vatan da var, şehitler ve misli görülmemiş acılar yatağı bu vatanın kuyusunu kazan hainler de... Güneş balçıkla sıvanmaz..

(Ahmet Tolgay)

Bir hükümetin şeffaf, adil ve tarafsız olacağı başından belli olur. Koalisyon ortağının vekili için bir aydır yırtıldın, dokunulmazlığı kaldırılsın ve yargılansın. Peki sel felaketinde vefat eden gençlerimizin sorumlularını yargılamak için hazırlanan dosyayı niye acil olarak gündeme almadınız. Nisan ayından beri savcılıkta dosyacık hazır bekler. Bu isinize gelmez değil mi?. Suç sende değil, partinde de değil, koltuk uğruna boyun buken UBP’dir. Yazık...

(Tamer Karakaşlı)

Sayın Ulaştırma Bakanım Tolga Atakan..Nisan ayında uçak biletlerinde düşüşler olacak vatandaşlar ucuza bilet alacaktı ,hatta 1 uçak şirketi daha seferler başlattı...Fakat dün ben 2 adımlık Adana Bileti Sordum 620 ile 680 TL arası gidiş geliş bilet fiyatı aldım. Üstelik 2 ay sonraya Ağustos 20’sine...Dedim bir yanlışlık var. Bulgaristan’a gitmeyeceğim Adana’ya gideceğim , bayram sonrası imiş...Dedim bayramlık kazzık yani...Vazgeçtim almadım.. Bir aydınlatırsanız sevinirim bu ucuz bilet işini.. Teşekkürler..

(Uğur Pars)