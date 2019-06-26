Yeni moda 3-5 Pakistanlı Bangladeşli, Türkmen, Özbek bunları temizlemek bu çare değildir dere yine akıyor bizde oyuncuk oynuyoruz. Öncelikle KKTC 'de yaklaşık 25 30 adet kayıtlı üniversite bulunuyor. Bu ne demek? Milyon çeşit insan bunların içinde. İti uğursuzu şerefsizi hırsızı gaspcısı tecavüzcüsü dolandırıcısı ve saymakla bitmeyen pislikler olduğu gibi gerçekten adam gibi adam olanı temiz insanı da var. Ama insanlarda değil bu kabahat bizim memleket sorma gir hani önce gel sonra kaçak ol yakalanınca devlet zaten bileti kesip gönderiyor. Bu bütçeyi KKTC devleti nereye kadar kaldırır bilemem ama bu derenin önüne çare bulunmazsa bu memleketin hali duman....

(Savaş Tuncay Serbülent)

Bir kesim solcu arkadaş tavırlarıyla sanki şöyle demektedirler: "Kapsamlı çözüm süreci olmasa bile hiçbirşey yapmadan sürecin başlamasının beklenmesi elzemdir. Özne olarak yapacağımız her hareket bizi öznelikten çıkarır. Çünkü biz sadece pasif özne olarak kalıp, uygun zamanı, yıldızların aynı hizaya gelmesini, TC'nin proaktif barışçı siyaset yapmasını, BM'nin omzumuza dokunmasını, Rumların kuzeydeki mallarından feragat etmesini, AB'ye göz kırpıp, Türkiye'yi kucaklayacak, kuzeyin efendisi, güneyin ortağı olabileceğimiz "Super özne" olmayı bekleyeceğiz.. Süper özneyi güneydekiler TC'nin "Turva atı" olarak görürlerse de siz inanmayın sakın ha!!!!"

(Mete Hatay)

Bu arada gözden kaçmasın; Güney Kıbrıs'taki sapık katil bir ay içerisinde yargılandı ve ömür boyu hapse mahkum edildi... Benzer durum bizde olduğu zaman mahkemeler yıllarca sürüyor... Ve geç gelen adalet de adalet olamıyor bir türlü!

(Aytuğ Türkkan)

Bir devlet düşününki, hastanesinde vatandaşı yok. Örnek: Girne Akçicek'te sanırım bir Kıbrıslı Türk benim. Ortalık ince belli bardak dolu..

(Kamil Kolcu)

Alagadi’de 250 olması gereken kirlilik değeri 1,100 olarak tespit edilmiş. Kuzey Sahilimizdeki tüm otellerimizin arıtma tesisleri mevcut. Ancak arıtmanın çekeceği elektrik parası, arıtma çalıştırmama cezasından daha pahalı. Bu bakımdan bu arıtmaların çalışıp çalışmadığı şüpheli. Bunu denetleyecek olan gelmiş geçmiş Turizm ve Çevre Bakanlarımız ve bürokratları da geleneksel olarak otellerimiz ile çok muhabbetli olduklarından bu toplara pek girmezler. Misafir ağırlamalar vs girince işin içine zaten napsan denetlemek da çok mümkün olmaz. Eğer bu işe bir çözüm bulmazsak çok yakında haftasonu denize girmek için halk Rum tarafına geçecek. O konuda bir garambol var biliyorum ama Maraş’ı da açacaksak bari bu konuyu mamur edelim da orası da baddos olmasın...

(Mehmet Ekin Vaiz)

Hükümet programında yer alan "soruşturma, hesap sorma" vurgusu yine hükümet tarafından yerine getirilemiyor... Memlekete bak, meclisteki tartışmalara bak…

(Hüseyin Ekmekçi)

Organize olabilmek bu kadar mı zor?: Organizasyon sorunumuzun tedirginlikleri kendini her yerde gösterirken İçişleri Bakanlığı'nın Kimlik Kartı Dairesi'ndeki bunalım yankılar yaratmaya başladı. Bu daireye kimlik kartı alımı ya da yenilemesi adına başvurmak isteyenlerin vay haline!... İzdihamdan anaları ağlıyor inanların... Araba seyrüsefer ruhsatları izdihamlarının bin beteri şimdi orada... Bu tür sorunların HP'li bakanlara bağlı birimlerde yaşanmakta olması HP odaklı eleştirilere neden oluyor... Gazetecilere şikayetler yağıyor...Bilinmesini istedim..

(Ahmet Tolgay)

Yolsuzlukların üzerine gitmek istiyorsanız bütün milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırın...

(Göktürk Ötüken)