Ülkemizde akla hayale sığmayacak 600 bin TL'lik KIB-TEK vurgunu yapılıyor... Zanlıların 3 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldığı gibi şimdi de Lefkoşa'da göreve başlatılıyor. Akıl alır gibi değil...adam marketten canı çekti diye bir kola çalıyor, adama 3 ay ceza kesiliyor...ama büyük vurgunculara ödül veriliyor... Böyle bir memlekette yaşıyoruz işte…

(Deniz Gürgöze)

Şimdiden Türkiye'den ve buradan bazı işadamları Maraş'a talibim demeye başladı bile. Bence proaktif ve gerçekten barışa hizmet eden bir adım atmak istiyorsak Maraş'ı bir an evvel askersizleştirip kayıtsız şartsız eski sahiplerine iade etmek gerekir. Bu işin ne pazarlığı olur ne de aşırı hesaplı projelendirilmesi. İki Maronit köyünü bile üç kuruş para yüzünden açamayan idaremiz koskoca Maraş'ı kendi yönetiminde açamaz. Açsa bile yüzüne gözüne bulaştırma olasılığı çok yüksektir. Kıbrıs Türkü şu anda hali hazırda güneyde bıraktığı 400 bin dönüme karşılık 1.450 bin dönüm Rum malı tutuyor. Maraş bildiğim kadarıyla sadece 2,600 dönüm. Ama paha olarak çok yüksek. TMK ise şu an kuzeydeki diğer mallara bile para bulamıyor. Böylesi kertenkelelere terk edilmiş bir yerin tamamen idaresi, diğer Rum mallardaki Kıbrıslı Türk göçmenleri de bir nebze rahatlatacaktır. Öte yandan, Neyin pazarlığını istiyoruz? Bu "utanç" abidesinin ortadan kalkması ve eski sahiplerine verilmesi, bizi her gün onunla yüzleşmemizden ve tüm dünyaya rezil olmamızdan kurtaracaktır. Çünkü Maraş hali hazırda adanın en fazla ziyaret edilen "Dark Tourism" destinasyonu haline gelmiştir. Adayı ziyaret eden her gazeteci oradan bir fotocuk çekip buraya neler yaptığımız göstermeyi kendine görev biliyor...

(Mete Hatay)

5 Aralık 2018'de Girne-Boğaz yolunda meydana gelen trafik kazasında 4 gencimizi kaybettik. 11 Aralık 2018'de UBP milletvekilleri Özdemir Berova ve Dursun Oğuzun imzasıyla konuyla ilgili mecliste bir araştırma komitesi kuruldu. Ayni UBP 4 gencimizin vefat ettiği kazada yol ve trafik güvenliği konularında ihmal olduğu gerekçesiyle Ciglosta bir eylem düzenledi ve bu eylemde Bayındırlık ve Ulaştırma bakanının istifasını istedi. Ne kadar ilginçtir ki kurulan UBP-HP hükümetinde UBP'nin kazada ihmali olduğu için istifasını istediği Sn. Atakan yine Ulaştırma bakanı oldu. Kurulan komite ise 6 ayda bir sonuca varamadı. Durum bundan ibaret. Her zamanki gibi körler sağırlar birbirini ağırlar...

(Göktürk Ötüken)

Halkın Gücü: Türk demokrasisi İstanbul seçmenine çok şey borçlandı. İstanbul seçmeninin duyarlılığı ve İmamoğlu’nun buna olan güveni Türkiye’nin çok şey kazanmasına neden oldu. Bu kazanımların başında, iktidarın seçimle değişebileceğine olan inanç gelmektedir.

(Hasan Erçakıca)

En nihayet İstanbul seçimi de bitti.İstanbulluya hayırlara vesile olsun.Sadece benim merak ettiğim aşağıdaki paylaşımların verdiği mesajdır.Her şey güzel olur inşallah.

(Sümer Şehitoğlu)

Çek yasakları furyası: 7 yılda 21 bin çek yasağı... Bu rakama her ay yüzlerce kişi eklenmekte... Nüfusumuza vurulduğunda çok büyük rakamlar..Piyasada güvenin ipi çekiliyor...

(Ahmet Tolgay)

Gecikmiş adalet adalet değildir! Sürate bak! Adamlar 1 ay içinde herşeyi aydınlattı, mahkemesi görüldü ve cezası kesildi! Öldürülen her bir kurban için müebbet! Gel da imrenme! Bizdeysa her cinayet faili meçhul! Soyguncular serbest, hırsızlara terfi, yolsuzluk yapanlar gözde milletvekili! Gel da adalete inan! Gel de gelecekle ilgili umutlan!

(Alev Şensoy)