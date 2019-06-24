Pazar sabahı sakinlik ve sükunet içinde gazete okurken ,dışarıdan arabasıyla geçen sokak satıcısı ,doğal olarak sesini duyurmak için bağırıyordu.İki kişiydiler ki sesler de birbirinden tizdi. Bir anda apartman sakinlerinden bir adam pencereden çıkarak "ne bağırıyorsun,hepimizi sersem ettin" dedi.Sokak satıcısı da altta kalmadan laf duellosuna girdiler.Buradan gitmeyeceğim,iznim vardır ,erkeksen aşağıya gel dedi kadın.Adam inmedi ama bağırmaya devam etti.Kadın bir anda "Rum dönmesi ,piç" deyince ,dolma yaprakları da siyasete belendi.Bilinçaltındaki bu vatan haini söylemleri ,dolma yerken bile aklımıza gelecek demekki.Yine kurtulamadık desenize ...

(Ahmet Ersöz.)

Kudret bey yine yan çizdi. Önce iskana Maraşı açacağını, ezber bozacak siyaset yaptiklarını söyleyince , rantcılar ve "büyük devletcíler" çekirge istilasi gibi pay kapmak icin konunun üzerine daldı. Hatta sn tatarin Las Vegas hayali bile alev alev canlandı. Ancak tabir cayizse başlarından aşağı bir kova soğuk su dökülünce hayallerinden uyanıverdiler. Demek ki neymis ?? Paraşüt ile ucmayı öğrenmeden uçaktan atlarsan kafa üstü çakılırsınız!!!

(Hüseyin Öztörel)

"Kucaklama söylemi eşitsizliği norm olarak kabul edenlere yönelik samimi bir ilişki teklifidir. Kucaklananların eşitsizlik, sömürü, görünmez hale getirilme biçimleriyle yapılandırılan milli kimliğin ve kolektifin faydanın neresinde duracağına ilişkin yer belirlemeyi kolaylaştıran bu teklif, yaşam iradesinin ve haysiyet hakkının egemene devrini içeren bir ilişkidir, analojiyi zorlama pahasına da olsa buna, ‘devlet baba’ ifadesinden mülhem, baba kucağı denebilir."

(Mete Hatay)

Mevsimin dramatık sorunları: Ülke sinekten geçilmiyor... Yurdun her köşesinden sineklerle ilgili şikayetler ayyuka çıkmakta... Sinek saldırıları yüzünden hastanelik olan insanlarımızın saysı da az değil.. Acıtıcı ve hatta hasta edici sinek dokunuşlarına karşı yararlı olduğu söylenen çeşitli merhem eczanelerde satış rekoru kırmakta... Mevsimsel ot sinekleri sivrisinek ve kara sinek sürülerini takviye eden bir faktör...Belediyeler de, Çevre'den sorumlu Bakanlık da sinek mücadelesinde yetersiz kalmakta...Ne yağışlı kıştan kalma su göllenmeleri, ne dere yatakları, ne çöplükler, ne ağzı açık çöp bidonları ve ne de bol yağışların getirisi olan kuru otlar konusunda yaygın ve etkin bir mücadele ve duyarlılık yok... Ne resmi kurumlardan, ne de bireylerden.. Çok üzücü...Bize "kabile" yakıştırmasını yapanları ille de her konuda haklı çıkaracağız yani!.. Ha, bir de kaderini turizme bağlamış ülke olacağız!.. Trajikomik hallerimiz bunlar...

(Ahmet Tolgay)