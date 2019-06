Las Vegas olacak, bilmem ne olacak, Maraş Vakıflarındır gibi desteksiz atmaların yanında, BM parametrelerine göre açılamaz lafını da anlamakta zorlanıyorum! BM Kıbrıslı Rum göçmenlerine malını iade etmeyin mi diyecek? Aman sakın ha Maraş’ı askersizleştirmeyin mi diyecek?

(Mete Hatay)

Hade Kudret Özersay Türkiye’nin adamıdır tamam anladık. Bu zaten 10 senelik bilindik senaryo hep söylenir. Peki bu fotoğrafta Anastasiadis kimin adamıdır be arkadaş ben oraya takıldım... Türkiye federasyon istemez, bu yüzden Kudret ile aradı iş karıştırsın, Akıncı’yı pasifize etsin vs tamam... E Anastasiadis? Bu adamdır yani bizim federasyon için umudumuz olan Rum Lider? Kıbrıslı Türklerlerle federasyon kurmasın diye 40 senedir her gün “İşgalci” dediği devletin pek bilindik adamıynan yemek yeyip, Federasyonu savunan başkanı devre dışı bırakan Rum Lider??? Üstelik yakın zamanda seçim olduğunu bildiği halde.

Benim bu fotoğrafta gördüğüm Türkiye ile Kıbrıs Rum Devletinin anlaşmamak üzerine anlaştığıdır. “Sürdürülebilir ve sonuçsuz müzakereler” her iki tarafın da A planıdır. Ha maraz mı edelim yani şimdi? Daha doğmamış bir federasyonu bile şimdiden hançerlemeye çalışan Anastasidis ile federasyon kuramadık diye hiç maraz edecek değilim... Türkiye’nin da hali ve durumu ortada ve son derece vahim. Bu topraklarda yaşayan herkesin farkında olduğu gibi evet biz arada kaldık... Ve evet bu durum hiç de yeni değil. Yapılacak şey bellidir. Doğduğumuz topraklarda yaşamaya, direnmeye, üretmeye, buralara sahip çıkmaya devam... Çünkü şimdi sesleri çok çıkamasa da bir zamanlar bu ülkede birileri derdi ki: “Bu memleket bizim.” “Umudunu kesme yurdundan...”

(Mehmet Ekin Vaiz)

Uyuşmazlık, gerilim, kavga.... İcraat, yenilik, geleceğin yerini aldı. Bu topluma verecek neyiniz kaldı? Bıktık... Bezdik... İktidar kavgalarınızdan da, uzağa ... yarışınızdan da... Elde ne var? Çözülen, dağılan, göç eden, usanan, bıkan bir ahali zümresi...

(Hüseyin Ekmekçi)

Kıbrıslı Türklerin içine düşürüldüğü duruma bakın:

BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı biçimde Maraş'a ilişkin olarak Ankara'nın onay ve dürtüsü ile karar alanlara şunu sormak her Kıbrıslı Türkün hakkıdır...

"Bu geçersiz ve tek yanlı kararla ilgili olarak BM Genel Sekreteri sayın Cumhurbaşkanı'nı arayarak "oralarda neler oluyor?" diye soracak olsa, sayın Akıncı ne diyecek? "Valla benim haberim yok. Bana bilgi vereceklerini açıkladılar. Bekleyin bir öğreneyim de size geri dönerim" mi diyecek?

"Kusura bakmayın, bizde genç politikacıların böylesi toylukları oluyor." mu diyecek?

ABD'nin, AB'nin, İngiltere'nin temsilcilerine Cumhurbaşkanı'nın "haberim yok" demesi ve Başbakan'ın da "Ankara’nın haberi var" demesi, Kıbrıslı Türkler için ne anlama geliyor...

Kendinizi birazcık incitilmiş, horlanmış görmüyor musunuz?

Yoksa "biat" etmek artık kültürümüze yerleşti mi?

(Hasan Kahvecioğlu)

"Las Vegas" olacaksa, yasal sahiplerinin mülkiyet hakkı gözetilecekse, Vakıf mallarına halel gelmeyecekse ve BM kararlarına uygun davranılacaksa;

Evkaf malları kumarhaneler için kiralanacak demektir. Başbakan öyle diyorsa, hükümet de bunu diyordur değil mi?

(Erkut Şahali)