Maraş konusu üzerine bazı anımsatmalar



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın seçim manifestosunda 4 boyutlu siyasetin ilk maddesinden bir paragraf:

“Kapalı Maraş bölgesinin BM gözetiminde yerleşime açılması ve bu açılışa eş zamanlı olarak Kıbrıslı Türklerin, ticaret ve turizm alanında yaşadıkları dar boğazların aşılması için Mağusa Limanı ve Ercan Havaalanının kullanılabilmesinin yolları üzerinde uzlaşma aranacaktır.” (Kaynak: Akıncı’nın seçim kitapçığı)

Ve bir başka söz… Dönemin bağımsız cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay’ın Müteahhitler Birliğini ziyaretindeki sözleri:

“Kıbrıs Türk yönetimi altında Kapalı Maraş bölgesinin açılması gerektiğine inanıyorum. Eğer geçmişte on defadan fazla Kıbrıs Rum tarafı ile birtakım önerilerin parçası olarak kapalı Maraş’ı konuşup, anlaşamamışsak ayni Kıbrıs müzakerelerinde olduğu gibi bir biçimde bunu ileriye taşımak başkasının iradesine bağlı olduğunu biliyorsak o zaman çözümü beklemeden bu konuda adım atabilmeliyiz.” (Kaynak Yenidüzen web)

4 yılı aşkın bir süredir Maraş kelimesi konuşulmadı bile şimdi ise hükümetin inisiyatifi ve kanaatimce Türkiye’nin de “oluruyla” adım atılıyor…

Demek ki iş; seçim kazanıp verilen sözlerin unutulması değil, belirli görevlere gelince verilen sözlerin gereğinin yapılmasıymış!

(Aytuğ Türkkan)

Şovmenliğe gerek yok, Maraş için alınmış kararların ne olduğu aşağıda yazmaktadır. Kısacası 'Ya anlaşır acarsınız yada hava alırsınız 'diyor.

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Geçmiş yıllarda Güvenlik Konseyi’nin Maraş ile ilgili aldığı bazı kararlar ...

BM 550 sayılı karar...Maraş nasıl açılacak.

Maraş’ın herhangi bir bölümüne kendi sakini dışındaki insanların yerleştirilmesi çabalarını kabul edilmez olarak niteler ve bu bölgenin Birleşmiş Milletler yönetimine devredilmesi çağrısında bulunur; Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün statüsü ya da görevlendirilmesi ile ilgili herhangi bir engeli Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı olarak addeder; Genel Sekreter’den bu kararın uygulanmasını ileriye götürmesini ve bundan sonraki gelişmeler ışığında Güvenlik Konseyi’ne rapor sunmasını önerir.

Tabii Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’la ilgili çeşitli kararları olmuştur. Bunların bazıları can yaktı bazıları tarafsız oldu çok azı da işimize geldi. En can yakıcı iki karar 541 ve 550 sayılı kararlardır. 541 sayılı karar KKTC’nin tanınmasını engelleyen karardır 550 sayılı karar da Maraş’ın Türk idaresinde yerleşime açılmasını engelleyen karardır.

(Tamer Karakaşlı)

Aslında ne Türkiye'deki siyasi iradenin ne de bizi yönetenlerin Kapalı Maraş'ı açmak gibi bir düşüncesi yok. Keşke niyet bu olsa. UBP-HP hükümetini kurduranlar kendilerine kukla bir cumhurbaşkanı yaratmaya çalışıyor.

(Göktürk Ötüken)

Maraş adımı ile birlikte yeni hükümet bir yandan Kıbrıs Türkünün güvencesi olan Vakıflar İdaresi’nin haklarına sahip çıkılacağının altını çizdi. Bu arada diğer yandan da mülkiyetin nizamının yani düzeninin yeniden belirleneceğini ortaya koydu.

(Mete Tümerkan)

Meselenin özü “demokrasi” ve “çok seslilik”le ilgilidir.

“Sigaramı söndürmek için kül tablası falan kullanmaz, uzat dilini derdim” düzeyinde hasta bir milliyetçi akılla bunu konuşmanın pek de bir anlamı yoktur.

“Ulan işgalse işgal, sen de benim esirimsin” zihniyetindeki birinin kendine hedef olarak “özgür gazeteciliği” seçmesi tarihte ilk değildir.

Böylesi köhne beyinlerle birlikte yaşamak ne yazık ki gerçeğimizdir.

“Seçilmiş” olabilirler.

Unutulmasın, dünya tarihi böylesi seçilmişlerle kanatılmış, incitilmiş, kirletilmiştir.

(Cenk Mutluyakalı)

Üzüldüğüm şey şu, HP içerisinde kafası çalışan pırıl pırıl gençler var, bazı konularda klasik "Sin da gulle geçsin" ayağına yatsalar, "Tamam yau" deyceyim... Ama yok, illa bir savunma içgüdüsü, illa bir haklı çıkma çabası, bokunu çıkardılar... Hoca "Süt siyahtır" dese, KOOP'un varsa HP'li yönetim kurulu üyesi, süt kazanına boya dökecek, o derece...

(Mahmut Anayasa)