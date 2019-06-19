

Cenk Mutluyakalı, kuzeyde 1,463 bin dönüm Rum malı olduğunu ve Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığıyla bunun sadece 10 bin dönümünün temizlendiğini yazdı. 1964 Kıbrıs Cumhuriyeti Tapu Katastro kayıtlarına göre Kuzey'deki toplam arazi miktarı 2.415 bin dönüm. Rum malı (1.463 bin) ve hali arazileri (551 bin) düşersek, bunun sadece 393 bini orjinal Kıbrsılıtürk malı. Türkler 1974'te güneyde ve ara bölgede toplam 438 bin dönüm mal bırakmışlar. Yani tüm adadaki helal Türk malı miktarı 831 bin dönüm. Kuzeye baktığımızda güney göçmenlerine eşdeğer karşılığı 350 bin civarı bir mal verildiğini görüyoruz (Bunun sadece 80 bini temiz eşdeğer geri kalan bölümü ise diğer puanlarla harmanlanmış haldedir). Peki geri kalana ne oldu yani 1.100 bine artı 551 bin dönüm hali araziye? Yok yok hemen Türkiyalılara verdiler demeyin!! 40 bin dönümü Kormacit ve Karpaşa Maronitlerine verildi. Diğer yaklaşık 150 bin dönümü askeri bölgede, 370 bin dönümü, 1975-79 arası adaya yerleştirilmiş Türkiyalılara tapulandı. 250 dönüm ise alçak Orman arazisi yapılarak dağıtımdan men edildi, geri kalanın sanırım 410 binin ise büyük çoğunluğu ya mücahit puanı, ya topraklandırma, hasar puanı, şehit arsası, kırsal bölge arsası falan olarak KKTC vatandaşlarına dağıtıldı ve dağıtılmaktadır. Sanırım dağıtılmamış 400 bin civarı çoğu hali arazi mal durmaktadır...

(Mete Hatay)

UBP krizine son vermeli: UBP Parti içerisinde yaşanan kriz, ülke yönetimine de yansıyor. Daha bir ay dolmadan, makam mevki kavgaları başladı... Müsteşarlar atanamıyor... Genel sekreter krizi düğüm düğüm... Ersin Tatar ya liderlik yapacak, ya da CV'sinde genel başkan- başbakan yazmasından öteye gidemeyecek...

(Hüseyin Ekmekçi)

Polislik mesleğinden avukatlığa geçen sevgili Muhabbet Mevsimler'in asayişle ilgili televizyon söyleşisini ilgiyle izledim. Kutlarım onu o gerçekçi, bilinçli ve donanımlı değerlendirmelerinden dolayı... Asayiş konusunda ihmal edilen yasaları ve önlemleri bilinçle açıklayan Mevsimler hep gündemde olan polisteki çürük elmalar konusunda da altı çizilmesi gereken ilginç şeyler söyledi... Tüm polislerin özel hayatlarının ve ilişkilerinin her daim gözden geçirilmesi gerektiğine vurgu yapan Mevsimler; "polisin yaşamı inceleme altında olmalı. 6 bin TL maaşlı polisin ayda kaç kez meyhaneye gittiği, oralarda kimlerle yeyip içtiği, nasıl bir evde oturduğu, altında ne marka araba olduğu ve hatta eşinden neden boşandığı inceleme konusu olmalı..." telkinlerini yaparken eklemeyi de ihmal etmiyor: "Benim polislik dönemimde bu işler böyleydi.." Aslında bu uyarılar, telkinler ve alınması gereken etkin önlemler tüm kamu görevlileri için geçerli... Çürük elmalar yalnız polis teşkilatında mı?.. İşte her gün görüyoruz nahoş durumları...

(Ahmet Tolgay)

Rumca yayınlanan gazeteler geçişlerle ilgili haberi yayınlandı, bir kısmı Türkçe'ye çevrildi, rakamların ilk 5 ayda geçmiş yılların toplam yıllık oranlarını yakaladığını görürsünüz, yani hızla artan bir geçiş ivmesi var, buna rağmen geçen yıldan bugüne kapılarda çalışan sayısı yalnız 5 kişi arttı, geçiş noktasındaki insan emekçi değil mi? bu artan iş yükünü emek örgütleri dert etme niyetinde değil mi? böylesi bir geçiş sayısı elbette ki izin haklarını, dinlenme haklarını etkileyecek noktada, peki genel tepki nedir? kapıda beklenildiğinde kızmak! Saçma bir devletçilik oynama inadından kapılarda hem çalışanlara hem de geçeceklere işkence uygulanmakta, illa devlet olduğunu o mühürcük ile ispat etme derdi, hayatı zorlaştırma inadı...

(Murat Kanatlı)