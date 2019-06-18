Güneşte patlamalar var. Dolunay artçı sarsıntıları bitti; dolunay bir hafta devam edecek. Bu ciddi enerji yayacak. İştah artışı, nedensiz ağrılar, bozuk uyku düzeni olabilir. Arınacağız... İştah açılırsa, enerjiden... Dolunay bitişler, yeni başlamalar dönemidir. Duygusal davranmalara gerek Yok. Evrem bizi zorluyor... Şaka yapmam ha... Uzmanlar anlatıyor…

(Hüseyin Ekmekçi)

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın Türkiye ile ilişkiler konusunda söyledikleri CTP'lileri ne kadar memnun etti bilmiyorum ama önemli şeyler söylediği kesindi.

(Hasan Erçakıca)

Kıbrıs sorununun temelini basit bir parmak hesabı ile 20 Temmuz 1974’te oluşan mal mülk mağduriyetine bağlayıp karşı tarafın avukatı kesildik, gazetecilerimiz de konuşmacılarımız görüşmecilerimiz de 74 Temmuzundan öncesini ağızlarına almamaya özen gösterdiler! Yahu 11 yıl bu topluma kendi Cumhuriyet idaresi tarafından reva görülenleri bilmiyor musunuz, 103 köy yerinden edildi, millet çadırlarda çürüdü, yaklaşık her aileden bir şehit var, toplu mezarlara gömülen soydaşlarımız var bunların üzerine sünger mi çektik, hiçbir cezası veya bedeli yok mu?

Bunu gizle veya şikayet et

(Ahmet Niyazi)

2019’un başından bu yana KKTC bankalarındaki mevduatta yüzde 12 artış oldu… “Daha kötü günler” kaygısıyla tasarrufa yönelme mi var, yoksa bu sadece faizlerden gelen artış mı?.. Bir diğer olasılık da, kredi alımlarındaki düşüş olabilir…

(Ahmet Tolgay)

“Mülkiyet” insana tutunur, hayatın izini sürer, kuşaktan kuşağa koşturur.

Kıbrıs’ın en önemli yarılması böylece acemi bir yağmanın gölgesinde çoğalır.

Çözümsüzlüğün bedeli kan sızmış temellerde “ışıksız bir yarın” olarak zihinlere kazınır.

Adanın kuzeyinde 1 milyon 453 bin Kıbrıslı Rum malı var.

Hani satın almaya başladık (!)

Henüz % 1.8’ini...

Kaldı geriye % 98.2

“Federal çözüm” ve “ortak yurt” üzerinden bir uzlaşı kuzeydeki “eğreti zemin”in tek kurtuluş reçetesi gibi görünüyor.

Şimdi şimdi sürüklenmek istediğimiz “Avrupa çatısında iki ayrı devlet” aslında “mülksüzlük” anlamına geliyor.

(Cenk Mutluyakalı)