40 yıllık Su İşleri Dairesi "Su İşleri Enstitüsü" mü oldu şimdi

Sabahtan beri bana soruyorlar.

Yanlışlık yapıp Resmi Gazete’de de öyle yayınlanmışsa bu affedilmez bir hata, işbilmezlik, ciddiyetsizlik.

İhtimal vermem ama yok gerçekten niyet daireyi enstitüye çevirmekse, bu çok başka bir girişim.

Çok şeye gebe...

(Erkut Şahali)

Adamızın en nadide, dürüst, dediğini yapan partisi HP, yine yaptı yapacağın:

Bize aktarılan iddialar şöyle:

1- Ulastirma Bakani'nin ise aldirttigi aile bireyi

2- HP genel sekreterinin ise aldirtigi aile bireyi

3- Icişleri bakaninin hukuk ofisinde calisan avkat arkadaşın, savcılık ve hakimlik atamalarında torpillenmesi

4- Devlete bağlı alacak davalarının yandas partili avkatlara verilmesi,

Sizler aile sirketimisiniz?.

Iddalar bunlar. Umarim bu iddalara Hp yetkili kurumlarinin bir yaniti vardir. Yoksa fasulyenin yahnisi..

(Tamer Karakaşlı)

Tüm haber sitelerimiz balina görüntülerini sansürsüz biçimde yayınladı... Böylece balina gören masum Kıbrıslının tepkisi dünya basın tarihine böyle

geçti: “Yok yaxxak!”...

Gazara uzaylı bişey görsek demek

uzaylıların ilk duyduğu şey bu olacak bizden..

(Mehmet Ekin Vaiz)

Giriş çıkışlar denetim altına alınıyormuş, polis sokağa inip denetimleri sıkılaştırıyormuş, bir sürü önlemler alınıyormuş ve teknolojik donanımlar kuruluyormuş... E be gardaş sormazlar mı size bu gadar zamandır aklınız neredeydi diye... Tam anlamıyla "1 musibet bin nasihatten iyidir" sözünü gendinize felsefe edindiniz ama farkında değilsiniz şu musibetlerin sayısı bini aşalı çok oldu...

(Ahmet Vamık)

Merkezi İhale Komisyonu Santral İhalesi'ne Çıkmak İçin Neyi Bekliyor?

"Artan enerji talebinin karşılanması ve üretim maliyetinin düşürülmesi..."

gerekçesi ile alınan ihale kararını uygulamayan Merkezi İhale Komisyonu, bu yetkiyi nerden buluyor? Merkezi İhale Komisyonu'na ihale kararını uygulamaması için perde gerisinde talimat verenler mi var? Halen daha ihaleye çıkılmadığına göre; artan enerji ihtiyacının karşılanması mümkün olamayacak ve enerji dar boğazı yaşanacak. Yüksek üretim maliyeti de düşürülemeyecek. Halkın elektriksiz kalmasının ve pahalı elektrik tüketmeye devam etmesinin, bedeli Merkezi İhale Komisyonu Başkan ve üyelerinden talep edilecek mi?!

(Tuluy Kalyoncu)

Önce işe al, sonra “ailece devletten beslenmeye ihtiyacımız yok” de ilk mesai gününde gereğini yapacağım de.... İşte böyle siyasi hedefleriniz uğruna insanların ekmek paraları ile oynamak bu kadar basit size göre... O koltukların geçici olduğu unutmayın. Yazık... Bu konuya gösterdiğiniz hassasiyetin aynisini yollardaki çukurlar için, aydınlatmalar, refüjlerdeki otlar, okunmayan levhalar için de gösterebilseniz keşke.

(Feriha Yiğittürk)

Değişik bir coğrafyaya mı kaydık ne!… Denizlerimizde nelere tanık oluyoruz artık, nelere… Balon ve aslan balıkları, devasa köpek balıkları ve hatta balina sürüleri…

(Ahmet Tolgay)