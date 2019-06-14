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Sosyal Medyanın Sesi

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Sosyal Medyanın Sesi
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Çoğu zaman sürecin kendisi amaç gibi görülüyor.
“Soruşturmayı yaptık, dosyaları hazırladık, vazife tamam!”
Peki sonuç?
Bir elin beş parmağı kadar!
Üstelik cezaevi ya da polis, güvenlik ya da muhaceretteki “statüko” milim yerinden oynamıyor.
İş disiplini, üretim, performans, mesai, hizmet kalitesi, sorumluluk, altyapı, çürüme mesele yapılmıyor.
Çok daha umutla yaşamak istediğimiz bir hayat, gözlerimizin önünden “firar” ediyor.
Buna ağlıyoruz!

(Cenk Mutluyakalı)

Kelimelerin anlamsızlığı 2 zorunlu olguyu beraberinde getirir..
1. Anlatan, dinleyenin seviyesine inmeli
2. Dinleyen, kelimelerden zevk alması için seviyesini yükseltmeli...

(Niyazi Nizam)

Suçluların iadesi olayı bizim o terk edelim dediğimiz müzakerelerde kurulan ilgili teknik komitenin başarısıdır... BM'nin 6 aylık raporundan önce Rum tarafının bir adımı gibi duruyor.. Bizim yeni "iki devlet işbirliği" politikası ile uzaktan yakından hiçbir alakası yoktur...

(Bülent Kanol)

Kuzeyde işlenen suç nedeniyle aranan ve Limasol'da tutuklanan bir şahısla, güneyde işlenen suç nedeniyle aranan ve kuzeyde yakalanan şahısların uzun süren karşılıklı görüşmelerin sonucunda takas edilmiş olması sevindirici ve atlanmaması gereken bir olaydır. Bu uygulama bundan sonrası için de örnek teşkil etmeli, çözümsüzlüğün suçlular lehine bir avantaj haline gelmesine izin verilmemelidir.

(Tufan Erhürman)

KKTC’de bu sene 3-4 kulübün dışında tüm kulüpler kapanma noktasında, ne başkan bulunabiliyor ne para ne de oyuncu yetişiyor... Afferim 100 tane sahamız var ama suvaracak bakıcıya verecek para yok... Olmayan Spor Bakanlığının (Spor Dairesinin) ve Başta Futbol Federasyonu olmak üzere tüm federasyonların ciddi bir workshop yapıp futbolun demiyorum kulüplerin geleceğini masaya yatırmaları ve ciddi yasalar geçirilmelidir. Bu gidişat gidiş değil Sanayimiz, Tarımımız zaten çoktan battı Sporu da yok etmeyelim... Uyuşturucu kullanan gençliğin sayısı spor yapan gençlikten fazladır... Uyanın ey efendiler...

(Tekin Birinci)

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