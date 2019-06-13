İşte durumumuz bu: Birileri çete kurar, haraç toplamaya başlar, normal vatandaş bile bütün üyelerini Facebook’tan takip edebilir. Geçen sene konu hem polise, hem Belediye Başkanı’na, hem içişlerine, hem de Başbakanlık müsteşarlığına bildirilir. İsimler verilir. Hatta o zamanki tespitlerden bu tiplerin hepsinin adada kaçak kaldığı görülür. Peki ne yapılır? Hiçbir şey hatta polis dahil herkes üzerinde soğuk su içerler. Şikayetçilere de bazıları “bunlarla fazla uğraşmayın” cinsinden telkinde bulunurlar. Bu tiplerin bazılarının bazı sağcı radikal guruplarla hareket ettiği biliniyor. Yani sonuçta birileri bunları koruma altına alıyor. Ta ki üç beş biradan sonra efendiler tekrar coşunca!! Hesapta Operasyon falan yapılıyor ama bu isimleri, cisimleri belli tipler aniden arazi oluyorlar!! Şu an İçerde üç beş tanesi var sadece. Polis komutanı ise sessizliğini koruyor. Bu tiplere niye daha önce müdahale edilmemiş? Cevap yok! Niye?

(Mete Hatay)

1 gün çalmış, 1 ay çalmış, 1 yıl çalmış... 2 gün çalmış. iki ay çalmış, 2 yıl çalmış... 3 gün çalmış, 3 ay çalmış, 3 yıl çalmış... Tam 36 ay çalmış... Çalmış da çalmış... Amir uyumuş, bölge müdürü uyumuş, genel müdür uyumuş... denetleyen uyumuş, oda arkadaşı uyumuş...

Millet, elektrik faturası öderken kan ağlasın, birileri de o paranın üzerinden saltanat kursun... Üstelik maaş anlamında, bu ülkenin "ayrıcalıklı" bir ferdi... Yazıklar olsun... Çalana da; çaldırana da... Çalandan hesap soranların, göz yumanlardan da hesap sormasını beklemek hakkımız...

(Hüseyin Ekmekçi)

Merak ediyorum, Kıb-Tek'i teftiş eden marka denetçi firma aşağıdaki işlerin hangisini yaptı? Şirketin her denetçisi her zaman şirketin defter, hesap, makbuz ve ödemeler ile ilgili belgelerini görme ve inceleme hakkına sahiptir. Denetçi ayrıca, görevini yapmak için gerekli gördüğü bilgi ve açıklamayı da şirket yetkililerinden isteme hakkına sahiptir. Eminim sözleşmede " yolsuzluk ve suistimalleri kapsamaz" maddesi mutlaka vardır. Merak ederim denetçi firma neyi denetledi?

(Hüseyin Garip)

Özersay: “Önceki hükümetin mali politikaları TC’ye güven vermedi” dedi.

Bu açıklama ile ilgili yorumum:

1. Bir hükümetin politikaları TC’ye değil kendi vatandaşlarına güven verecek şekilde belirlenmeli.

2. Eğer bu söylediği bir “başarısızlık” ise kendisinin önceki hükümetin Başbakan Yardımcısı olduğunu birisi kendisine hatırlatmalı.

3. Yeni hükümetten yeni bir mali politika hamlesi, projesi, önerisi henüz ne gördük ne de duyduk. Yani “başarısızlık”, yani “güvensizlik” şimdilik devam ediyor.

4. TC’nin “takdirini” ve “güvenini” kazanmak için yapılacakların listesi “, yani iradenin teslimiyeti dahil acı reçete belirlendi ve halktan gizleniyor.

5. Cumhurbaşkanı olurum hayali ile bu topluma yapılana değmedi be hoca...

(Hasan Ulaş Altıok)

Polisin içindeki hırsız yapıya biran önce köklü temizlik gerek.1 kişi değişmeyle olmaz. Rüşvet, yolsuzluk, hırsızlık. Aldı başını gidiyor

(Ümit Bahşi)

Maliyeci Taktiği: Akaryakıt zammı hayat pahalılığı tahsisatı yükselmesin diye dondurulmuş... Demek ki, o tahsisatın ödenmesinden sonra zammın okkalısı gelecek ve kaşıkla verilen, kepçeyle geri alınacak...

(Ahmet Tolgay)