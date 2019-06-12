Sanayi Holding



Kıbrıslı Rumlardan kalan fabrikaların bir kamusal şirket altında oluşturulan sistemle çalıştırılması muazzam bir girişimdi bunun toplumsal bilinçte yarattığı sıçrama örgütlenme ve üretimin verdiği kendine güven egemenlerin işgalcilerin işine gelmedi. Ve sonrasındaki liberal dedikleri dünya görüşüyle fabrikaların parça parça satılması kapatılması terkedilmesi ile işbirlikçilik içinde yapılanlar memurlaştırma sinikleştirme ve üretimden kopartılma toplumsal gelişmişliğe çok büyük zarar verdi. Sanayi Holding süreci hiçbir anlamda sadece bir özelleştirme süreci olarak ele alınmamalı başlı başına bir köleleştirme/bağımlılaştırma ve asimilasyon sürecinin bir parçası olarak görülmelidir.

Top of Form

(Besim Baysal)

Rum tarafı sondaj yapacak, herhangi bir sıkıntı olmayacak ama Türk tarafı sondaj yapınca tutuklama kararı çıkacak! Doğal gaz üstündeki haklarımızdan vazgeçmemiz söz konusu değildir. Rum tarafının bu tutum davranışlarından vazgeçmesi gerekir aksi takdirde sanırım bu defa " Mehmet tatile çıkacak "

(Emrah Yeşilırmak)

Bu ülkenin gençleridir konuşan; herhangi bir siyasi hesap ya da beklentiyle, menfaat ya da rant düşüyle değil, isyanla, sızıyla, korkuyla...

Ne olur ve lütfen okuyunuz onları satır satır, hece hece...

Top of Form

(Cenk Mutluyakalı)

Şimdi de atamalar atamalar... Ama atama da yok, kavga var... Sorunlar belimizi büktü, sabır falan da kalmadı... Bu kısmı hızlı geçip, icraata, önlemlere, tedbirlere, reformlara odaklanmak gerek... Vızır vızır hem da...

(Hüseyin Ekmekçi)

Günün konusu olan İran uyruklu iki soyguncunun mutlaka KKTC'de işbirliğinde oldukları ve hatta bu organize işin azmettiricileri olan yerliler var... Ola ki o soygunu yapmaları için bunlar tarafından kiralanmışlardı... Çaldıklarını, daha sonra işbirlikçileri tarafından oradan alınmak üzere belirlenen bir yere gömmeleri ve ülkeden hızla gerçek kimlikleriyle kirişi kırmaları bir senaryonun gereği olabilir... Çalınanlar niye gömülüp ülkeden kaçılsın ki?..Umarım polisimiz bu yönde de soruşturma yapmakta ve yerel işbirlikçileri araştırmaktadır...

(Ahmet Tolgay)

Mecliste dikkatli izleyene ince mesajlar vardı. Sn. Fikri Toros’un ekonomik protokol ile ilgili detaylı sorularına muhatap bakanın yeterli cevabı veremediğini düşündüğünden olsa gerek Sn. Özersay da kürsüye çıkıp cevap verme ihtiyacı hissetti; özet olarak Sn. Erhürman’ın Başbakan iken söylediklerini teyit etti!

(Fazilet Özdenefe)