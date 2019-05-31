Eskiden yolsuzluk veya usulsüzlükler olduğunda, şimdiki gibi herkes kimin suçlu olduğunu bilirdi ama ayıp olmasın diye kimse kimseyi yargıya intikal ettirmezdi. Kurumlar güzel güzel, siga siga batar giderdi ve yapanın yanına kalırdı. Son yıllarda ise her hükümet dönemi, muhalefettekiler bir veya birkaç isim ortaya atıp "başa gelince şunu yargılayacağız" demekte. Bu anlamda bir gelişme sağlandı diyebiliriz. Ancak kim başa gelirse gelsin bu yargılama süreci bir türlü başlamaz ve kısa zamanda unutulur gider.Bu kadar zamanda ülke olarak tek başarabildiğimiz şey, yolsuzlukları yapanların yargılanabileceği ihtimali olduğunu halka söylemek oldu.Buna da şükürler olsun diyelim. "Ben, senin beni yargılayabilme ihtimalini sevdim"...

(Ahmet Ersöz)

Bir şahsiyet sırf bir emele ulaşsın diye mandıraynan beraber bütün köyü satar mı?. Yola çıktığın insanların fikirlerine asla dinlemedin, ben bilirim , ben yaparım. Aha yaptın ama nere dona... İnsan ilk hatasını yapabilir ama ikincisi bilerektir. HP Hade eve.

(Tamer Karakaşlı)

Artık HP ve Başkanı hakkında yazmamaya karar verdim! Onlar kendi kendilerini topluma çok güzel anlatıyorlar. Doğrusunu söylemek gerekirse bu kadarını beklemiyordum! Yazık olmuş.

(Mete Hatay)

Muhalefetteyken böyle tartışmalar yoktu şimdi aynı hükümette resmen iç savaş hodri meydan kılıçlar çekildi.

(Tekin K. Birinci)

Emekli eğitimci abimiz bu yıl mevsim normalleri üzerinde yağan yağışları görünce coşmuş “iklim değişikliği bizim coğrafya için iyi bir şeydir avantajdır” gibi abuk subuk paylaşımlarda bulunmuştu. Çok merak ediyorum son yüzyılın en sıcak mayıs ayını yaşadığımız (42 derece) bu günleri nasıl değerlendirir.

(Niyazi Türkseven)

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu İta Amirliği sıfatıyla tüm yetkiler Cahitoğlu’nda olacak. O zaman niye Spor Dairesi Müdürü atanıyor ki? Tuvalet kağıdı alma yetkisi olmayan adamdan müdür olur mu? Fazladan bir Barem 18 A ödenmesine, fazladan bir RHA tahsis edilmesine ne gerek var?

(Hüseyin Garip)

Bu yazı sadece okunup geçilmemeli...

Soğan,patates fiyatlarıyla geçen günler içerisinde olan bitenler, 63'ü, 74'ü aratacak nitelikte...

O günleri yaşayanlar, Ahmet Tolgay'ın bu gözlem yazısının ne anlama gelebileceğinin farkındalar..

Bizim Kıbrıs'ta Barış diyerek çizdiğimiz yolun içinde Kadınlar ve çocukları saklayacak bir kaç sığınağımız bile yok.. Ve hala daha ne kadar fasarya işler peşinde birbirimizi yiyoruz.

Bu gaflettir bence..Silkinmek gerek...

(Abdullah Üçgöz)