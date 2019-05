Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlarmış... Tam bizim coğrafya için söylenmiş bir söz...

(Aytuğ Türkkan)

Sayın Kudret Özersay’ın hatası UBP ile hükümet kurmak değildir. Sayın Akıncı da zamanında kurdu. (UBP-TKP) Sayın Talat’ın Özgürgün ile selfisi hala hafızalarda (Tufan Hoca da Genel Sekreteriydi) Serdar Bey’in zaten UBP geleneksel ortağıdır. Problem Sayın Özersay’ın bu hükümeti bozarken dürüst olamamasıdır. Binbir dereden su getirerek anlatmaya çalıştığı suni gerekçeler yerine, “Ey KKTC halkı, Türkiye Cumhuriyeti sizin seçtiğiniz ve bizim de kurduğumuz bu hükümete para yollamadı, biz da hepimizin selameti için para gelsin diye başka bir hükümet kurduk.” deyememesidir.

Bu tip müdahale ülkemizde ilk kez mi olmuştur? Hayır. 1996’da DP - CTP hükümeti bir gecede Dome Hotel’deki bir resepsiyon esnasında yine müdahale ile bozulmuştur.

2000 yılında Derviş Eroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığından yine dış müdahale ile bir gece ansızın çekilmiştir.

CTP- ÖRP hükümeti zaten ÖRP ayağı ile doğrudan müdahalenin kendisidir. Öyle olmasına rağmen 2009’da protokol dayatıldığı için erken seçime gitmiştir. 2013-15 Özkan Yorgancıoğlu- Ömer Kalyoncu hükümetlerinde de problem hep ekonomik protokol üzerinden yaşanmıştır. Rejimimizde bu vesayet o kadar çok tekrarlanmıştır ki artık bir devlet geleneği olmuştur...

Peki bizde durum böyle de Avrupa’da nasıl? Yunanistan referandum yapıp çıkma kararı almasına rağmen AB’den çıkamamıştır, Çipras kendini rezil etmiştir. Bir Yunan arkadaşın deyimiyle “Su şişesinin kapağını bile ithal ediyoruz, AB’den çıkarsak ertesi hafta Atina’da şişe su bulamayacağız...” KKTC’de vesayet var da Türkiye’de yok mu? Türkiye yıllarca askeri vesayet ile yönetilmiş, her on yılda bir darbe yapılmış bir ülkedir, şu an geldiği noktada ise Türkiye Cumhuriyeti demokratik yollarla bir belediye başkanı bile seçemez duruma gelmiştir. Yani anlayacağınız demokrasi dediğimiz mesele hem bir kültür, hem bir mücadele meselesidir... Genelde yerleşmesi yüzyıllar alır, “memur ödensin da bakarık” diye da demokrasi olmaz...

(Mehmet Ekin Vaiz)

Bir de bu lafı şimdi piyasaya saldılar: "Kızılyürek'in katılıp seçilmesiyle federasyon tehlikeye girdi." Söyleyenler sanki sabah akşam Federasyon için çalışan tiplerdi ve bu işe çok üzüldüler!! Hade canım sizde!! Federasyonun bugüne kadar olmamasının en büyük sebebi aslında herşeyi "kapsamlı çözüme" kadar erteleyelim ve hiç bir adım atmayalım diyen bu kripto statükoculardan kaynaklanıyor. Bu tavır adanın iki tarafındaki statükoları bugüne kadar besledi ve beslemektedir. Onun için "hade tek taraflı bir adımcık atalım" dediğimizde bile bu tipler bırakın kıçını kaldırıp birşey yapmayı her türlü adımı engellemek için ellerinden geleni ardlarına komadılar. Kızılyürek'in seçilmesi bekleme değil insiyatif almanın nelere muktedir olduğunu; Barış isteyenlerin bunu söylemden eyleme nasıl dönüştürebileceğini gösterdi bize. Siz daha "idare etmeye" devam edin!

(Mete Hatay)

İş telefonu ile özel hattını ayırmayı becerebilenlere hastayım. Mütevazi oldukça iki hat birbirine giriyor ve ne özelinizde ne işinizde hayır kalmıyor.

Ben bu iki ayrımı hiç yapamadım. Bu nedenle yıllarca 2 telefon hamallığı yaptım.

1 haftadır geçirdiğim küçük bir operasyon yüzünden evdeyim. Boğazımda tahriş olunca konuşacak enerjim/takatim yok.

Telefonsuz zamanlarımı özlüyorum.

Ama kaçamıyorum.

(Oshan Sabırlı)

Kendilerini "federalist" olarak tanımlayanlar üniter devletçi veya Kıbrıslı Türkler ile Rumları bugünkü Kıbrıs Cumhuriyeti altında birleştirmeci davrandıkça federal çözüm arayışlarının sonu da gelmiş olacak.

(Hasan Erçakıca)