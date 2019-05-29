Bizim işimiz haberciliktir... Köy köy gezer insanların dertlerini siyasetçilere aktarırız... Ayrıca günlük programlarla siyasetçilerimizi halkla buluşturur, halk adına onlara sorular sorarız. Diyalog Tv’ye çıkmayan siyasetçi yoktur, Sayın Serdar Denktas da defalarca fikirlerini ona yarattığımız platformda dile getirmiştir. Sayın Denktaş, HP'nin hükümetten çıkması sonrasında ortaya çıkan duruma ilişkin değerlendirme yaparken HP'li 3 bakanın dün akşamki (önceki) canlı yayında ifadelerini eleştirdi. Eleştirebilir tabi, o bizi bağlamaz ama "Herşeyiyle HP'ye hizmet eden bir televizyon kanalı" diyerek bizi işaret etmesi en kibar tabiriyle "ayıptır, emek hırsızlığıdır".. Bu kanal herkese açıktır, kimsenin de sesi değildir.. HP'li bakanların konuk olduğu gibi geçmiş koalisyon hükümetinin tüm bakanları da stüdyomuzda halkla buluşmuştur... Kıbrıs sorunu hakkında da konuşuyor Sayın Denktaş, aslında Diyalog Tv ye bu anlamdaki yayıncılık ilkeleri noktasında teşekkür etmesi gerekir... Ama neyse... "aynası iştir kişinin lafa bakılmaz" Saygılar...

(Aytuğ Türkkan)

Birçoğumuz için geçerli olmasa da belli bir takım kitleler için söylenecek en güzel cümle bu olsa gerek. "Kirli yaşıyorsunuz, temizmiş gibi davranıyorsunuz." Hepimizin elinde bir akıllı telefon var ve özelliklerinin içinde fotoğraf çekme de var. Duyarlı vatandaşlara çağrım olsun, her kim çevreye çöp atar, olduğu yeri kirletir, çevre kirliliği yaparsa araç plakası okunacak şekilde fotoğrafını çekip bana özelden gönderirse o arkadaşımıza 1 adet sinema bileti benden ödül olarak verilecektir. Bu konuda da ciddiyim. Çevre kirliliği yapanları deşifre edin bana özelden gönderin lütfen.

(Nevzat Akçagil)

Hasan Taçoy; El bombasının pimini çekti, UBP içerisine bıraktı. Genel Başkan, "Genel sekreter istifa edecek" demişti... Genel Sekreter Taçoy ise, "Beni bakanlıktan al, genel sekreterlikten istifa etmem" dedi... Nur topu gibi bir krizimiz oldu... UBP bunu hep seviyor...

(Hüseyin Ekmekçi)

Gündemi kısaca toparlayacak olursak;

- Hapishane sorunlarına Prison Break izlemeden çare olunamaz.

- Niyazi Kızılyürek evet kazandı ama Avrupa Parlamentosunda çıplak eylem gerçekleştirmezse bir kıymeti yok

- Akaryakıt ve elektrik henüz zamlanmış değil

- Optimumlar döndü.

(Ali Çomunoğlu)

Son dönemlerde öğrendiğim en önemli şey: Dostluklarınızı, arkadaşlarınızı siyasiler için sakın harcamayın. Bugün varlar yarın yoklar. Siz hep varolmayı seçin dostluklarınızla arkadaşlıklarınızla..... (arkadaşınız siyasi bir isim de olabilir ama makamda durmak için değil gerçekten dostunuz olmalı)

(Çiğdem Aydın)

İçimizde öyle tipler var ki,Güney Kıbrıs'taki rejimi kim eleştirirse hemen sahneye fırlayıp "öyleyse Güney'den aldığınız pasaport ve kimlikleri geri veriniz" işgüzarlığında bulunur... Sanırsınız Rum Rejiminin nöbetçi avukatlarıdırlar!..Tarihsel bilinçsizlikleri ve ölçüsüz Rum hayranlıkları nedeniyle akıllarına getiremedikleri gerçeği biz hadi kendilerine bir kez daha yineleyelim: Rum'a geri verilmesini istediğiniz pasaport ve kimlik kartları 1960'da kurulduğunda, Türklerin kurucu ortağı olduğu Cumhuriyet gerçeğinden gelen yasal haktır..... 1963 Aralık ayında bizden kan deryası içinde çaldıkları ve çoğunuzun yakınlarını da o kan deryasında boğdukları sahte Cumhuriyet'in belgeleri değil... Ve Rum rejimi o belgeleri hak sahibi Türklere mecbur olduğu için verir, lütuf olsun diye değil... Şehit edilen, mahvedilen büyüklerinize vefasızlık ve haksızlık yaptığınız yetmiyormuş gibi, çocuklarınızın geleceğini de karartıyorsunuz bu gözü dönmüş ve teslimiyetçi Rum hayranlığınız yüzünden.. O sözünü ettiğiniz pasaportların ve kimliklerin üzerinde neden Türkçe yazılar olduğunu bir düşününüz hiç olmazsa...

(Ahmet Tolgay)