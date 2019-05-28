Örneklerle konuşabiliriz: Bugünkü durumda en önemli sorun doğal gaz aramalarıdır. Bu konudaki farklılıklar bizi ciddi bir çatışmanın eşiğine kadar getirmiştir. Türk tarafı, bu sorunun çözümü için ortak bir komite oluşturulmasını ve Kıbrıs sorunu çözümlenene kadar aramaların bu komitenin yönetiminde olmasını önermiştir. Çatışma olasılığı arttıkça, sorunun Avrupa Parlamentosu'nda gündeme gelme olasılığı da artmaktadır. Zaten AKEL’den AP üyesi seçilen Giorgos Georgiou, ilk demecinde, öncelikleri arasında Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi olacağını, bütün milletvekillerinin birlikte “Kıbrıs’ın MEB’indeki egemenliğini koruması gerektiğini” belirtmiştir. Sorun gündeme geldiği zaman, Kızılyürek Türk tarafının önerisini mi savunacak; yoksa Türk tarafının haklarının verilmesi için Türkiye ile Kıbrıs Cumhuriyeti'nin görüşmesini mi?

(Hasan Erçakıca)

Özellikle AKEL, 2004 Annan Planı referandumunda kullandığı ‘Hayır’ oyunun Kıbrıslı Türkler’de yarattığı hayal kırıklığını ve güven sorununu tamir etmek için kendine güzel bir fırsat yaratmıştır.

Kızılyürek’i aday yapmakla kalmayıp, seçilebilmesi için de sonuna kadar destek veren AKEL’in bu duruşu, şüphe yok ki Kızılyürek’in adaylığını ‘Kıbrıslı Türkler’in oyunu almaya çalışan stratejik bir adım’ olarak değerlendirenlerin kuşkularının bir nebze de olsa dağılmasına katkı yapmıştır.

Ancak iki toplumun yakınlaşması için en güçlü zeminin, ikisi arasında güven oluşturmaktan geçtiği gerçeğinden hareketle, bundan sonrası da en az öncesindeki kadar önemlidir.

(Hüseyin Öngün)

Çocukluğun yok olmasına nasıl önlem alırız, geleceğin gençliğini sağlamlaştırmak için ne düşünürüz. Bencil bir toplum olduk. Herkes bencil kendine oynar oldu. Büyüklerin hama humma derdinden gözü görmez oluyor. Yanında büyüyen çocuğunun gelişim temeli bile umurunda değildir. Bu böyle gittikçe ülkemiz geleceği beklentilerden uzak kalacaktır. Bilinçli bir çoluk çocuk yetiştirmek ilk önceliğimiz. Neden yazdım derseniz her gün gördüklerim yeter. Bana ne diyordum ancak görev saydım bir ses.

(Bülent Kılıçoğlu)

AP seçim süreci birçok olguya "kral çıplak" yaptı. Doğrusu, Sol partilerin ve özellikle CTP gençliğinden daha fazla katılım beklerdim. Çoğunluk siyasi cesaret kullanma yerine yine "idare etmeyi" seçtiler. Yukarılardan kendilerine herhangi bir "telkin" var mıydı? Bilmiyorum!! Tabii canla başla çalışan bazı eski nesil CTP'lileri ve Yenidüzen'i tenzih ediyorum. Kıbrıs Cumhuriyeti Seçimlerine bakan daire geçmişe rağmen daha iyi bir yönetim göstermesine rağmen yine de sınıfta kaldı. Özellikle, Kıbrıslı Türk seçmen listelerini yüzlerine gözlerine bulaştırmaları af edilir gibi değil. Bu konuda Kıbrıslı Türk seçmen sayısını artırmak için çaba değil azaltmak için çaba gösterildi. Bu da bir defa daha bize Kıbrıs Cumhuriyeti'nin de bir nevi Etnokrasi olduğunu gösterdi. Kuzey basını büyük oranda tarafsız davrandı. Ayrıca kuzeyde, Niyazi, kampanyası boyunca rahat bırakıldı. Yani engellemeler çıkarılmadı. Bu da dörtlü koalisyondan kaynaklanan olumlu bir durumdu diye düşünmek istiyorum. Öte yandan Meclis'deki sol partilerin tabanlarının büyük kısmı, kendilerini KKTC'yle sınırlayıp, "izolasyonlar altında inim inim inliyoruz" pozisyonunda tutmayı ve "Godot'u beklemeye" devam etmeyi seçtiler. Yani "Barış"ı ve "Avrupa'yı"sadece seçimlerde kullanılacak bir söylem olarak tutup, sürer duruma sarılmayı seçtiler. Her türlü adımı "büyük çözüm" süreçlerine rehine bıraka bıraka bugünlere kadar geldik. Ehh şimdi anlıyorsunuz yıllardır dağların erimesine, etrafın çimontoya boğulmasına da niye öylesine sayirci kaldıklarını!! Sonuç itibarıyla 6 bine yakın Kıbrıslı Türk ve 9 Kıbrıslı Türk aday "barışı" lafazanlıktan eyleme çevirmeyi denedi ve AKEL tabanının sözünü tutmasıyla da dün tarih yazdı! Oy veren herkesi kutluyorum. İki tarafa da "kral çıplak" yaptıkları için...

(Mete Hatay)