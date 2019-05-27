Pazar pazar şunu düşünüyorum: Yerdeki çöpleri, bira şişelerini görüp rahatsız olmayan insansı varlıklar bu sıcaklarda hayvanların su kaplarından nasıl rahatsız olabiliyorlar ve sadece su kaplarını alıp atabiliyorlar?

Herhalde insan dışında zararlı varlık yok şu dünyada...

Bir kap su lütfen.

(Öztül Özerdem)

Kıbrıs Siyasi sorununun “Hacıyatmaz”ı kimdir derseniz AKEL’dir derim!

İspatı da kendinden menkuldür! 2004’de Annan planı referandumunda dünya alem AKEL’in “evet” demesini beklerken her halde Türk halkının çıkarlarını gözettiğinden olmamalı, “hayır” dediydi!

(Hüseyin Öngün)

Koleji kazanamayan çocukları tebrik ederim.

Üzülmeyin çocuklar çünkü kolej bazı sosyal kesimler için yaratılmıştır. Ben asıl giriş sınavında başarısız kabul edilen bütün çocukları tebrik ederim. bir gün gelip bu toplumda yetkili statülere geldiğinizde 'sınıfsal ayrımcılık yapan kolejleri' ortadan kaldırmanız ve başka çocukları başarısız yapmamak için çalışmanızı temenni ederim. Esas kazanamayanların başarılı olduğunu ve olması gerektiğini biliniz. Şimdi sizler bu travmayı atlatıp, yolunuza devam etmeniz gerekir. Sizi kimse kollamayacak, ayaklarınızın üzerinde durmayı şimdiden öğretmişler size! Yılmayın ve çalışın kazanamadım diye üzülmeyin, esas siz başaracaksınız. Kolej gibi tüm statükoları yıkmak sizin elinizde.

(Kemal Akkan Batman)

40 yılda ilk kez bir dünyalı olarak oy kullanmanın mutluluğu bir başka. İnsanın yüreği kızıl gibi oluyor

(Yusuf Özbil)

Oy verirken insanlar gülümsüyor, medyan okuyorlar adeta, kendilerine dayatılan eğreti düzene ve memleketleriyle bütünleşiyorlar. Umudunu yitirmemiş insanlar var, yurtlarını sınırsız seven... Ve güzel bir gün... Geleceğe birlikte bakabilmek, etnik kimlikler ötesinde bir yere... Vazgeçmeden... Eninde sonunda barış kazanacak...

(Cenk Mutluyakalı)

Kuzey'de bir türlü açılışı yapılamayan Maronit köyü Agia Marina/Gürpınar göçmeni 15 çocuk annesi 104 yaşındaki Eleni Hadjihanna bugün sürgünde yaşadığı Koççat köyünde oyunu kullanarak belki de Avrupa'nın en yaşlı seçmeni oldu. Oyunu kime verdiğini söylemeyeceğim ama kulağıma fısıldanan doğruysa yaşlı kadın oyunu köyüne dönmesini destekleyecek aday için kullandı.

(Mete Hatay)

ABD'nin Doğu Akdeniz yasa tasarısı hazır.

"Doğu Akdeniz’de Güvenlik ve Enerji İşbirliği 2019” isimli yasa tasarısı Çarşamba günü Amerikan Temsilciler Meclisi’ne sunuldu.

Tasarı, Kıbrıs Rum Yönetimine Amerikan silah ambargosunun kaldırılmasını, ve ayrıca Rum Yönetimi’yle uzun vadeli ittifak ve ilişki kurarak bölgede aktif ve güçlü bir müttefik olma olanağı tanımak gibi hedefleri de içeriyor.

Tasarının ilginç başka noktası ise , Doğu Akdeniz’de Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail arasında kurulan ortaklık ilişkisine ABD’nin tam desteği olduğuna vurgu yapılmasıdır.

Yeni oyun kuruluyor biz Kıbrıslı Türkler ne kurucu ne de oyuncu .Türkiye'den para gelsin, mutluluk sürsün bize yeter. Doğru ama şimdilik!

(Hilmi Kansu)