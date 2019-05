Yalnız gitmedi... Dışarıda da tebrik için bekleyen bir ordu vardı... Daha 1.5 yıl önce UBP Güzelyurt İlçe Binası'na giremezken yanında olmayanlar, şimdi bakanlık önünde neredeyse "halaya" duracak... Siyaset değişik bir şey...

(Hüseyin Ekmekçi)

Ve yeni hükümetin oluşmasıyla birlikte tabi ki yeni ve epeyi güçlü bir gölge muhalefet cephesi de oluşmuş oldu: Hüseyin Özgürgün, Sunat Atun, Resmiye Canaltay, Kemal Dürüst, Kutlu Evren, Önder Sennaroğlu... Az buz bir ekip değil...

(Mehmet Ekin Vaiz)

Sabah, Mağusa'da, belediyenin karşısındaki park yerini polis kesti. Kimse park edemedi. Bir süre sonra, yardım dağıtılacağını öğrendik. 10 gibi kalabalık toplanmaya başladı. Biraz sonrada bir van, ardından da, daha büyük bir kamyon geldi. Masalar kuruldu ve görevliler kutuları dağıtmaya başladı. Yahu ihtiyaçlı insanlar var ve yardım dağıtacaksınız? Tamam çağırın insanları, kimseye fark ettirmeden dağıtın! Böyle orta yerde göstere göster dağıtacaksınız? Yoksa illa ki şov yapacaksınız? Ben fotoğrafta insanların yüzünü kapatmaya çalıştım. Ama yardım yapan ve görünmesini isteyeni, kapatmadım! Görsün herkes! İhtiyaçlı birine yardım yapacaksanız, gözüne sokmayın! İyilik olsun diye yapın! Biri görsün diye değil! Eskiden böyle şeyler bizde olmazdı değil? Bundan sora daha çok olacak!

(Onursal Akdeniz)

Hade hade söyleyin! "Hükümet Türkiye'den para transferi tekrar başlasın diye kuruldu!!" Değil mi? Herkes bir yandan Tatar esprileri yaparken diğer yandan "ohhh yahu fazla kahramanlık da kurtarmazdı ki" diyerek memurundan iş adamına birçok kişi avuçlarını ovuşturmaya başladı!! Aynen 40 yıldır olduğu gibi... Hani eylemler nerede? Türkiye müdahale etti işte! Tıs yok sadece espri patlaması var. "Kih kih kih" diyerek. Diğer taraftan iş bitirme kulisleri başladı bile. Yani KKTC fabrika ayarlarında devam ediyor. Ah Gıbriler ah siz daha nelere muktedirsiniz!! Fakat bu defa beklediğimiz olmayabilir ha!! Çünkü TC gerçekten ekonomik çıkmazda....

(Mete Hatay)

Hiç bir siyasi parti çıkıp da gabak doğramasın.... Balık hafızalı değiliz, ne UBP-TKP koalisyonunu, ne CTP-UBP koalisyonunu, ne de ÖRP rezaletini unutmuş değiliz... UBP-HP koalisyonunu da unutacak değiliz...

Ne yapılan vatandaşlıklar ile değişen seçmen profilini, ne kimlikle giriş dolayısıyla tavan yapan suç patlamasını, ne İTEM yasası ile götündeki donla sterlin milyoneri olanları, ne "Aileleri birleştirme" projesi ile bu ülkeye yığılan on binleri, ne de "Tenis kursu, kuran kursu" diye dincilere açılan yolu daha unutmadık...

Kimse de kendini kandırmasın, her seçimden birinci çıkan "Hırsız" dediğimiz partiye uzaylılar değil, her gün beraber yediğimiz, içtiğimiz, aynı yolda araba sürdüğümüz, aynı havayı soluduğumuz insanlar oy vermektedir...

Sorun işgal sorunudur, sorun nüfus taşınmasıdır, söyleyemiyorsan, kabul etmiyorsan, reddediyor gibi gösterip içselleştiriyorsan "Kabahatin büyüğü sende be kardeşim"...

Yok "Bu memleketi vatan bilenler", yok "Göçmen", yok "Ezilen emekçi", yok "Kader birliği" yok bilmem ne... Aha yediler be bizi, hala daha laga luga...???

Ne zaman bu siyasi arenada çıkıp da biri "Gö.e" "Gö." diyecek o zaman belki bir yola çıkılabilir, gerisi lafı güzaf...

(Mahmut Anayasa)

'Ayar vermek' bu toprakların siyasetine ait bir üslup değil.

'Ayar verme' içinde fazlasıyla kibir, kaba bir baskı ve gücün zehirli halini barındırır.

Bu topraklarda siyasiler de vatandaş da birbiri ile konuşur, eleştirir, anlaşır veya anlaşmaz ancak kimse kimseye ayar vermez. Ayar vermek kabadır, baskıcıdır ve böler. Olumsuz etkidir, kimseye yaramaz, hayır getirmez.

Yeni kurulan hükümetin Başbakanı'nın halkın seçtiği Cumhurbaşkanı'na 'Ayar Verme' niyetini ortaya koyması ve satır aralarında söyledikleri içinde bulunulan ruh halini, özenilen siyasi üslupları, yeni kurulan koalisyon'un dinamiklerini

görmek isteyen perdesiz gözler için çok açık ortaya koyuyor.

Çok yanlış bir başlangıç.

Rahmetli nenem nasıl başlarsa öyle gider derdi.Umarım böyle gitmez..

(Güneş Sarıkamış)