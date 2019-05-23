Halkın Partisi’nden istifa ettiğim gün kendime bir söz vermiştim. Gerçekler ortaya çıkıncaya kadar susmayacaktım. Çok hakaret duydum. Dost sandığım bir çok insanı kaybettim. Çok şükür Allaha beni utandırmadı. Artık sayfamda yaptığım siyasi yorumlara son veriyorum. Sevdiklerinize vakit ayırın. Kimsenin sizi kullanmasına izin vermeyin. Bedeli ağır olsa da doğruları söylemekten vazgeçmeyin...

(Göktürk Ötüken)

Yeni hükümetle ilgili iki parti arasında yapılan protokole göz gezdirdim.

Vatandaşlıklar gollifa gibi mi dağıtılacak, aşure gibi mi?

Hiçbir atıfta bulunulmamış.

TC ile yapılan pazarlığın detayı nedir?

Ödeyeceğimiz diyetin adı kondu mu? İş çığırından çıktı. Torpille kime arsa dağıtırsınız, kimi işe alırsınız hiç sorun değil. Bize bizi daha ne kadar devşireceksiniz ondan haber verin!

(Ali Çomunoğlu)

Hükümet icraata hızlı başladı. Tatar CB 'nin Kıbrıs konusundaki görüşleriyle ilgili yeni hükümetin kurulmasıyla kendisine bir ayar verilmesi gerektiğini söyledi. Heyhat ki !!! Bunu söyleyerek CB’nin anayasadaki görev ve yetkilerini kimden, nasıl aldığını bilmeden Başbakan olmuş gibi görünüyor. Sayın Tatar iyidir, yakışır

(Hüseyin Öztörel)

UBP - HP Hükümeti memleketimize hayırlı olsun. Umarım artık istikrar sağlanır ve her gelen hükümete derdimizi anlatmak zorunda kalmayız.

Eğer istikrar sağlanmazsa " Başkanlık Sistemini " artık yüksek sesle konuşmamız gerekir.

(Emrah Yeşilırmak)

Kudret beye mesajımdır.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sırtını dayadığın Emekli Asker ve Emekli Polisler ile iyi bir potansiyel yakaladın

Partileşme sürecinde onları saf dışına ittin.

Siyasi süreçte akademisyenleri öne çıkartarak oy potansiyelini korudun hatta üstüne çıktın.

Hükümet döneminde bir kısım akademisyen partiyi terk etti.

Şimdi de bir kısım akademisyen ve toparlanıyoruz hareketini dışlayarak hedefe gitmeyi planlıyorsun.

Belki planın tutacak ama tasarladığın hedefe değil ÖRP’nin kaderini yaşayacaksın.

Aslı UBP dururken taklidi tutmaz.

Yarın Hüseyin Özgürgün ve Aytaç Çaluda ile yan yana oturacaksın ne de yakışacaksınız.

Sen siyaset bilimcisin ama pratiğin yok..

Toparlanıyoruz diye yola çıktın küçük bir yumacık oldun.

(Arif Alasya)

Bugünlerde yaşadığımız pek çok sorun, başarısızlıklarımızın sonucu veya görünüşleridir. Niyazi Kızılyürek'in "toplumsal hakları" savunmaktan tek başına AP adayı olmasına doğru evrilen siyasi tutumu da bu başarısızlığı anlatıyor aslında...

(Hasan Erçakıca)

Sevgili Harmancı'nın sivrisinekleri de maşallah arı kadar olmuşlar , sütünan beslenirler sanki mübarekler!! Isırılmadık yerim kalmadı...

(Mete Hatay)