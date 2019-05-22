Bazı insanların "neyi neden söylediğini biliyor olmak" daha keyif verici...

"Lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye" diyebiliyorsun en azından...

(Hüseyin Ekmekçi)

UBP gibi yılların getirdiği geleneklere hapsolmuş, nepotizm ve patronaj sisteminin her parçasıyla harmanlanmış bir partinin başına gelmek kolay birşey değildir. Ama UBP sadece bunlarla açıklanamaz. Memleketteki en sağdan en sola milliyetçilerin, sağ liberallerin ve muhafazakarların (toplumun %40'ının) toplandığı bir partidir. Bu yelpaze içerisinde UBP "pragmatizmi" denilen şey de zaman zaman çok aşırı noktalara kadar gitmesine rağmen kendi kurdukları patronaj sistemi yani KKTC'yi her şeye rağmen Türkiye'nin neo liberal saldırılarından yıllar içerisinde geliştirdikleri bazı madun taktikleriyle kurtarabilmişler, bazı şeyleri yıllarca yapar(mış) gibi yaparak ertelemişlerdir. Tabii bu arada hiç acımadan da kurban ettikleri bazı kurumlar olmuştur.

(Mete Hatay)

Kriz mıriz yok. Bildiğin uzlaşı var. Bu güne kadar dönen tantana, dikkatinizi çekerim öyle ilkeler, değerler tartışması filan değildi. Bildiğiniz makam, koltuk pazarlığı yaptı bizim "temiz toplumcular"…Üstelik UBP ile!

(Mert Özdağ)

Mesele kimin hükümet olacağı değildir. Mesele "korkusuzca değişime" imza atabilecek zihniyete sahip olmaktır! Sorun, sırf bilgisayarlı sisteme geçildiği için "ek mesai ödeneği kısılan" kamu görevlisinin buna isyan edip 10-15 kişiyle sendika kurması ve hatta "utanmadan" greve çıkmasıdır... Bu gibi örneklere onay verilmesinin demokrasi olmadığını öğrenecek bir hükümet yapılanmasıdır önemli olan...

(Aytuğ Türkkan)

Başbakan Tufan Erhürman'ın "yeni hükümet üstlensin" gerekçesiyle akaryakıt zammına imza atmayı reddetmesi devlet hazinesini 2 milyon TL kayba uğratacakmış. Tufan Bey keşke "benden sonrası tufan" demeseydi... O devlet hazinesi hepimizin...

(Ahmet Tolgay)

Özersay 4'lü koalisyonu kastederek "sütten ağzımız yandı yoğurdu üfleyerek yiyoruz" diye açıklama yapmış. Yok aslında öyle değil. 4'lü koalisyon hiç "Ana sütü" içemedi. Sen UBP ile "Ana sütü" içebilmek için koalisyon kuruyorsun.

(Göktürk Ötüken)