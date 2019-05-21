Özetle: Başkanlar arasında sorun yok. Hafta sonu heyetler değil ama başkanlar bir araya geldi. Başkanlar sürece daha çok liderlik edebilirse, hükümet çok gitmez cumhurbaşkanına sunulur...

HP, "daha çok daireden" ziyade, "daha çok karşılıklı denetimin" (MİK, DEM, KIB- TEK gibi) yapılabileceği bir yapı talep ediyor... Başbakan yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığının "Başbakan yardımcılığı" kısmının da daha icracı olabilmesi için kurumların eşit paylaşımından yana... Başkanlar uzlaştı. Anasından bakan doğanların "bakanlık kapma lobisi" devam ediyor. Çok gitmez kabine açıklanır...

(Hüseyin Ekmekçi)

Sahi ama ne oldu o CB Mustafa Akıncı'nın açıkladığı, iki tarafın anlaşmaya vardığı güven artırıcı önlemler? Yani tabloların iadesi, telefon işi vesaire? İnşallah umarım gene malum değirmene sokulmamıştır.. Sanırım açıklamadan bu yana yaklaşık üç ay geçti.

(Mete Hatay)

Mağusamız hani kargalarıyla ünlüydü!

Bedi's ormanı civarında dün silahlı adamlar vardı. Yıllardır beslediğimiz kargaları, dün avladılar. Bugün sabah penceremin önünde bir karga dahi yoktu. Sizce bu adil mi? Özel izin çıkmış, öldürülsünler diye. Onların bize hiçbir zararı olmamıştı. Kendimizden güçsüz varlıkları, ezmeye, yok etmeye ne kadar alışmışız böyle. İşimize gelince reklam unsuru , işimize gelince de yok et...

(Çiğdem Bahadır Sarıyel)

İdeallerin değil menfaatlerin önde koştuğu sahadır, ada yarısı.

Savaşla “tutulmuş” mülkiyet, giderek “tutulmuş zihniyet”e dönüşmüştür.

Siyasi, ekonomik ve kültürel bağımlılığın buhrana evrildiği yerde, “amaçsızlık” gibi bir illet köklenmiştir.

Öyle bir savrulmadır gidiyor.

Dört yana savrulmuş tohumlardan, yeni menfaat ilişkileri yeşeriyor.

Hadi size bir soru:

“İşgal”se eğer bu “işgalci” gitse, işgal biter ve memleket normale döner mi?

(Cenk Mutluyakalı)

Aşırı bulduğu HP istekleri nedeniyle UBP bir seçim hükümetiyle erken seçime yönelme eğilimine girerken, Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ın böylesi bir seçimin halka maliyetinin 60 milyon TL olacağını açıkladığını anımsıyorum...Siyasetçi egoları yüzünden iflas içindeki ülke böylesi ağır bir mali külfetin daha altına sokulacaksa, pes yani!.. Yitirilmekte olan zamanın pahası ise biçilemez..

(Ahmet Tolgay)