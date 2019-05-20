AP seçimleri için oy vermemek, uğrunda ölünecek Leyla veya Mecnun değildir. Katılmazsak, aynen geçmişte olduğu gibi 6 Kıbrıslı Rum AP'de yerini alır ve sadece kendi toplumlarının siyasetlerini öncelik yapacak pozisyonlar alırlar ama bizim oylarımızla oraya gidecek kimse bizim önceliklerimizi de dile getirmek ve bu doğrultuda çalışmak zorunda kalacaktır. Kıbrıslı Türklerin görünmezliğine bir nebze görünürlük kılacaktır. Oradaki birçok Küresel sorun için ses verilecektir. Örneğin çevre konuşulurken bu unutulmuş coğrafya da hatırlanacaktır, küresel ekonomi, eğitim, insan hakları konularında eminim oralara ileteceğimiz dünya kadar meselemiz vardır. Enerji, Doğu Akdeniz konuşulurken orada aktif AB vatandaşı olarak yerimizi alacak ve dertlerimizi, önerilerimizi daha önce gidemediğimiz platformlarda iletme fırsatı elde edeceğiz. Barış siyasetini Avrupa kentlerine taşıyacağız... Yani gitmezsek izole, içe kapanık halimiz devam edecek gidersek, bir nebze üzerimize örtülmüş örtüyü aralayabileceğiz. Karar sizin!!

(Mete Hatay)

AYIP BE : Eşber Serakıncı, Erenkoy malül gazisi, Cenk gurubu Lefkoşa savaşçısı, 1974 ,Birinci İkinci Harekat Gazisi...

Lokma dağıtır gibi madalya dağıtanlar utanacak mı? Dilekçe yapsınmış da ona da madalya versinler...Ayıp denen bir şey var..

Serakıncı Öyle bir gazi ki, şarapneller karnını delik deşik etmiş...Evinde ,adeta hapse mahkum..

Allah razı olsun , değerli eşi ve evlatları ona , cansiperane bakıyorlar...

Biz, kardeşler, bu değerli yeğenimizi sık sık ziyarete gider, halini hatırını sorarız..."ben madalya için ölümü göze alarak savaşmadım. Ülkem ve halkımın özgürlüğü, hakları için savaştım.. Yazılı dilekçe yapıp da madalya almak benim için ölümden de beterdir. İstemem. kendilerine kalsın..

Bari, hak eden , korkusuz, fedakar savaşçılarımıza dağıtsaydılar..Yok öyle, kime olursa, baş vurana madalya vermek ne demek..Ne anlamı vardır ki." diye yakınmakta haksız mı....

Ne kıymeti vardır sıraya giren, dilekçe sunana verilen madalyaların..

Oy için, seçim uğruna , bu işi de , rezil edenleri bir kez daha kınıyorum...

(Özcan Özcanhan)

Harmancının iftar yemeğine alınmayışının

bana göre hiç gerekçeli açıklaması olamaz.

Nedeni ise günümüzde kurulan genele açık yada protokole sunulan iftar yemeklerinin İslam diniyle tezat oluşturduğu kanısındayım. Ben bunu yazarken çok dindar biriyim ve islam ilmini çok iyi bilirim babında değil bilakis Peygamber Efendimizin hadis-i şerifinden kaynaklanan sözünden esinlenerek yazıyorum.

Ne demiş Peygamber Efendimiz?

Her kim ki bu ayda bir oruçluya

Orucunu açması için bir iftar yemeğine davette bulunursa

O kişinin günahları affolur.

Sözümü fazla uzatmadan şunu ifade etmek istiyorum,

durum böyle iken neden bir kişi böyle bir iftar sofrasından geri döndürülür ki anlamak mümkün değil.

Bu Harmancı olmasa bile.

Yoksa Harmancının oruçlu olmadığına mı kanaat getirildi de geri döndürüldü.

(Hasan Mullaoğluları)

Oncu bunucu şuncu boşverin tüm partiler ile prensipli vizyonu misyonu olan geniş tabanlı bir hükümet kurunuz. Partiler değişiyor sorunlar aynı üyüyerek halkı eziyor bırakın sağı solu ortayı artık ...

(Bilal Dericioğlu)

Trafik Dairesi"nin ışıklı kavşaklara kırmızı ışığı ihlal tespit kamerası takması güzel bir adım. Peki bu kamera, geride beklerken yeşil ışık yanınca yol kenarından soldan kendince yol yapıp sırada bekleyen arabaların önüne geçen "ileri zekalı" sürücüleri de görecek mi?

Veya ışıklarda geride olduğu için sol veya sağa girip U dönüşü yaparak ışıkların yanmasını beklemeden yollarda saygısızca araba süren "sivri akıllı" şoförleri de çekecek mi?

Umarım görür. Umarım çeker. Umarım ceza yerler. Ve umarım baziları için "etkili-yetkili" abileri silgiyi ellerine almazlar.

(Ahmet Billuroğlu)