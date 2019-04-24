Köleci toplumlara iyi bir örnek de eski Yunan ve Roma toplumlarıydı. Yaklaşık nüfuslarının %90'ı kölelerden oluşan bu toplumlar, kölelere günlük hayatta farklı kıyafetler giydirmeyip nüfuslarının ortaya çıkmasını önlemeye çalışırlardı. Köle sayılarını fark ederse isyan etme olasılığı çıkabilirdi. Bütün üretimi kölelere delege etmiş bu toplumlar, kölecilik kalktığında büyük oranda çökecekler ve tarihe karışacaklardı zaten. Çünkü yıllarca sayısız köle çalıştırarak her türlü yetenekten ve üretimden uzak kalmışlar, adeta kölelerin kölesi olmuşlardı. Bizim gidişatımız da pek farklı değil, sadece devletteki çakma emeğe sarılarak her türlü üretimden koparsanız ve bütün hayatınızı ithal emek sömrüsü üzerine kurarsanız sonunda siz de kölelerin kölesi olursunuz. Ve en küçük bir iş için bile bir "köleye" baş vurursunuz!!

(Mete Hatay)

Dört su firmasının faaliyetleri kanserojen "Bromat" maddesi yüzünden durdurulmuş...

Devlet Hastanesinde yatan hastalara da dağıtılan "Hediyem Su" içerisinden de limit üstü Bromat çıktığına göre...

KKTC denen "şeyi" kapatıp gidebilir miyiz artık?

(Raif Uzkan)

Tanrı korusun ama diyelim ki ailenizden birine sizin kendi imkânlarınızla karşılayamayacağınız miktarda kan tedarik etmeniz gerekiyor. Kime başvurur, kimden yardım istersiniz?

(Bülent Dizdarlı)



Hasan Yücelen’in iddiaları önemli, bir yetkili de çıkıp ne oluyor diye açıklama yapacak? Kanıtları gördüm diyenleri daha önce de duyduk ama o görünen kanıtlar hiçbir zaman bize gösterilmesi, varlıkları bile şüpheliydi, şimdi gene bu coğrafyada olmayan ama "görülebilen" kanıtlarla birileri yargılanmaya çalışılıyor, bu davalar önemli bir kırılma noktası olacak, tıpkı Türkiye'deki gibi varlıkları tartışmalı gizli tanıklar, mühim kanıtlarla insan yargılanabilecek, farkındayız?

(Murat Kanatlı)

HATIRLATMA: 23 Nisan önemli bir aşamanın yıl dönümü: 16 yıl önce Türk tarafının inisiyatifi ve iradesiyle Kıbrıs'ta sınır kapıları hiç beklenmedik şekilde açılmıştı... Bu eylemci sürprizle barışçı ve uzlaşmacı olduğumuzun mesajı tüm dünyaya verilmiş, Rum tarafı da şaşkına çevrilmişti...

(Ahmet Tolgay)

Örnekler her gün çoğalıyor... Maalesef görüyorum ki; YDP gerek sokakta, gerek Meclis'te ısrarla gerginlik politikasını yükseltiyor! Bu politika size değer katar belki ama ülkeye hiç bir şey katmaz be arkadaşlar! Kamplaşma en son istediğimiz şeydir, benden dostane bir uyarı!

(Aytuğ Türkkan)