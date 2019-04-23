SON DURUM : Dün evde tartışma çıktı. Bahçedeki büyük saksıya sigası kim ekti diye hanımla çekişmeye başladık. O diyor " ben ektim", ben diyorum "hayır ben" . Tam bu sırada çocuk eve geldi " bırakın yavu tartışmayı ne yeyceyik bu gün onu söyleyin?" Dedi. Biz oralı değiliz "yap bir sandviç de ye"dedim. Zira derdim sigasa sahiplenmek. Kız nasıl olsa başının çaresine bakar. Tam o sırada bitkilerden anlayan damat olaya müdahil. " valla bu sigası kim ekti bilmem ama ekilen saksı bitkinin gelişmesi için yetersiz. Kısa vadede olurda orta vadede kurur bu. Keşke bana da sorsaydınız " demez mi?

Durum bu...

(Bülent Dizdarlı)

Seçim boyunca "Bunlar teröristlerle işbirliği yapıyorlar" de. Sehit cenazesinde dolduruşa gelen kara cahiller CHP Başkanına saldırınca, "Çok üzüldük" diye açıklama yap. Millet sokakta birbirine girerse, birileri kına yakar herhalde ve buna en çok da o genç çocuklarımızı öldürenler sevinir.

(Nezihi Beyaz)

YENİ BİR ŞEYLER Mİ OLUŞUYOR?: HP Genel Başkanı Kudret Özersay'dan sonra bugün de UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, ani bir çağrı üzerine TC Hükümetiyle görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'ya gitti... Bu arada maaşların sürekli ağır borçlanmalarla ödenmesinden rahatsızlık duyan Başbakan Tufan Erhürman'ın ortaklarıyla yaptığı toplantıda "Hükümet bu şekilde sürdürülemez" siteminde bulunduğu belirtiliyor...

(Ahmet Tolgay)

Cumhurbaşkanı Akıncı’dan hariç diğer tüm yetkililerin Kılıçdaroğlu’nun yaşadığı faşist saldırıyı kınamalarını samimi bulmuyorum!.. Öyle olsa burunlarının dibinde gazeteciler linç edilirken yemin etmek yerine Akıncı gibi çıkıp şu anda dillerinden düşürmedikleri demokrasiye ve özgürlüğe sahip çıkarlardı!..

(Ali Kişmir)

Tüm sivil daireler mesailerini alırken polis ödenmiyor. Sayın Erhürman sayın Özersay sayın Denktaş sayın Özyiğit Meclis kürsüsünde ahkam kesmeye gelince polis öyle polis böyle hak vermeye gelince polise karşı kör olursunuz. Ayıptır günahtır .

(Yusuf Zeki Turan)

Öyle görünüyor ki hükümet para bulunursa devam edecek. Bulunamazsa ne olacağı ise kesin değil. Yeni bir hükümet için "finansman garantisi" gerekiyor.

(Hasan Erçakıca)

Rengarenk boyanmış yumurtalar ve göğsü kabarmış pilavunalar “paska”yı anlatıyor.

Eskiler çok daha iyi anımsıyor.

“Herkes birbirinin bayramını hisseder, kutlar, paylaşırdı” diyor büyükler...

O ne güzel kelimedir öyle, paylaşmak...

Bu ada farklılıkları paylaştığı zaman çok daha bütün, çok daha mavi...

Maviye de barikat gerekmez ki!

(Cenk Mutluyakalı)

Üyesi olduğum parti ile yürüyen 4'lü koalisyon ülkemin canına okuyor. Ve biz izliyoruz.

Bu kararın sonucunu bırakın bir kenara, mevcut durum bile sürdürülemiyor.

Beleş ganimet malda 50bin pounda mal alacak milyarlarca insan var.

Bu mu ekonomi?

Bu mu evimizi süpürmek?

Bu mu yurt severlik?

Düşünün ki güzel bir kızınız var ve siz onu en çok para kazanacağı fuhuş işine sokuyorsunuz.

Utanın!

(Taçam Gökbörü)