Bence birilerinin oturup, nasıl kısır siyasi kavgalardan ve genel bürokratik kabızlıklardan dolayı bazı projelerin askıya alındığını, unutturulduğunu, uygulamaya sokulamadığını tek tek oturup yazması gerekir. Yeter artık! Bu park projesi sebep oldu, dünya kadar başka dosya gündeme geldi. Bir mektubu zamanında yazmaktan aciz Belediye Başkanları, bir türlü uygulama yapılamadığı için heba edilen milyonlarca lira. Zamanında gereken yapılmadığı için son zamanların en önemli insani açılımı olacak olan Maronitlerin köyleri için çok cüzzi miktarda paraların bile bulunamaması veya bunun özür olarak kullanılması ve esasında seçim hesaplarına kurban edilmesi. Girne Kapısı'nın parası çıkmış rehabilitasyon projesi bile hala askıda!! Buna benzer onlarca iyi niyetli girişimin "home grown" kaprisler, hizipler ve siyasi hesaplar için heba edilmesine ne kadar daha izleyici kalacağız. Vallahi böylesi mazoşist bir anlayış durduğu sürece ne işgalciye ne de düşmana gerek yok! Satatüko yeter!! Yani biz bize yeteriz içine etmek için!!!

(Mete Hatay)

İnsanların fikir ve iradelerini kendileri değil de bir başkası idare ediyor ve yönlendiriyorsa o insanlar kaybetmeye mahkumdurlar ve o insanların yaşadığı ülkeler de herzaman kaybetmeye mahkum olur.

(Behiç Göksan)

Kîminiz mahalleye kiminiz mahkemeye dediydi birileri

Eğer döviz her yükseldiğinde elektriğe ve benzine zam yapılacaksa o seçilen vekiller meclis de ne işi var , muhasebeci atayalım dediydi birileri

Yüzdeliğmi almadan kimse bişey yapamaz der birileri

Derler da derler . İcraat '0' hemda koskoca bir '0'.

(Tamer Karakaşlı)

Güney Kıbrıs’ta Filipinli bir anne ile 6 yaşındaki kızı bir Subay tarafından öldürüldü, medya ve kamuoyu ayağa kalktı. İki gündür tek gündemleri bu!..

Hükümet ve ilgili Bakanlar ardı ardına açıklama yaptı ve olayı kınadı. ‘Yabancı öldürüldü’ demedi, ‘İNSAN’ öldü dedi Güney Kıbrıs!

Ya Kuzey’de?

‘Ot, böcek’ gibi olaylarda dahi ortalığı ayağa kaldıran ‘sözde’ demokratlar nerede?

Taşkent yolunda; feci şekilde dövülen ve ardından boğularak öldürülen Afrika uyruklu genç ‘insan’ değil mi?

Ercan yolunda; çürümüş şekilde bulunan ‘kadın’ ‘insan’ değil miydi?

Sadece boş laflarla demokratlık olmuyor!

“İNSAN” olmaktan geçiyor her şey!..

(Sefa Karahasan)

Nejat British Collage tarafından çocuklara yaptırılan etkinlikte, değeri onbinlerce euro tutarında bir Range Rover'in boyanması ciddi tepkilere neden oldu. Görebildiğim kadarıyla tepkiler çoğunlukla bu etkinliğin çocuklara yaptırılmasının yanlışlığına, okulun ve eğitimcilerin tutumundaki çarpıklığa odaklı. Oysa bu tabloda bize göz kırpan şey: sınıfsal uçurumun nasıl da derinleştiği gerçeğidir. Öyle zengin insanlar var ki, biz fakirler evdeki bir duvarı bile çizemezken onlar Range Rover'i boyama tahtası gibi kullanabiliyorlar... Onlar çocuklarını hükümetçe teşviklere boğulan onbinlerce sterlinlik okullarda okuturken, bizim çocuklarımız çatısı akıtan devlet okullarında süt kuyruğuna giriyor... Gerçek yaşamda sınıflar arasındaki uçurum böylesine açılmışken bu gerçeğin gözlerden gizlenmesini beklemek; sadece kibar ve utangaç bir zenginler sınıfı ummak anlamına gelir. Oysa o zenginler o serveti kibarca ve utangaçca kazanmadılar. Kibar ve utangaçca harcamak için de kazanmadılar. Parayı nasıl kazandılarsa öyle harcayacaklar; vahşi, hoyrat ve arsızca... Çocukkarına da bunu öğretecekler, bunu öğretecek okullara gönderecek ve bunu öğretmesi için öğretmenlere maaş verecekler. Çünkü o çocuklar geleceğin prensleri ve prensesleri... Bunun gizlenmesini, görüntünün gözümüze daha hoş görünecek şekilde değiştirilmesini talep etmek; sadece gerçeğe gözlerimizi yummak ve kendimizi kandırmaya devam etmek isteğidir... Oysa bugün gerçek tüm soğukluğu acımasızlığı ile çırılçıplak gösterdi kendini... Bu ülkede arsız ve yüzsüz bir zenginler sınıfı var. Peki biz fakirler bu gerçek karşısında kafamızı kuma mı gömeceğiz yoksa örgütlenip mücadele mi edeceğiz?

(Münür Rahvancıoğlu)