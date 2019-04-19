Tam havalı bir araba fotosu koyup bu benim makam aracım dilediğin gibi yazabilirsin polis kardeş yazacaktım ki bilindik bir makam aracım olmadığını hatırladım

Ps: Polis sivile bağlansın bir slogan değildir bir normalleşmedir, görevini layıkıyla yapan polis memurumuzu da ayrıca gözlerinden öperim....

(Mehmet Harmancı)

Başbakan, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanmayacağını açıklarken 14 aydır Güney Kıbrıs'a bile geçmediğine vurgu yapıyor. Bu arada, çok sayıda CTP yöneticisi seçime katılımı örgütlemeye çalışıyor. CTP, bu süreci Kıbrıs sorununun çözümü lehine görüyor mu; görmüyor mu?

(Hasan Erçakıca)

Türkiye Cumhuriyeti'ndeki işsizlik sayısı 682 bin kişi olmuş. Aylık işsizlik ödeneği ve diğer teşvikler 2 Milyar TL. Sahi KKTC'nin ihtiyacı ne kadardı ? Biz Türkiye Cumhuriyetini ikna ettiğimiz müddetçe ekonomik kriz falan hepsi hikaye ....

Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir, en kötü kriz döneminde dediklerinde bile milyarlarca ödemeleri sarsılmadan yapabiliyor.

Allah Devletlerimize zeval vermesin.

(Ziya Emir)

KTC Ekonomisi: KAOS ve PATINAJA devam

Bir çok tanıdık iş insani, medyadan arkadaşlardan ve bazı siyasetçi dostlardan telefon ve mesajlar alıyorum.Ortak kaygı ve endişe " KKTC ekonomisi"....Teşhisin ne ? Ne yapabiliriz gibisinden soruyorlar...

Bilenler bilir; epey bir süre önce KKTC ekonomi/ politiği hakkında konuşmayı ve görüş beyanında bulunmayı bıraktım. Hem kendimi adadığım inovatif bir projeden dolayı, hem de " KKTC kısır döngüsünden" uzak durma adına bilinçli bir tercih yaptım...

Neyse; beni arayan ve soranlara adadan ayrılmadan önce son kez KKTC ekonomi/politiği ile ilgili 9 Nisan 2018’de Yenidüzen’de yaptığım röportajı paylaşmak istiyorum..

Hastaya doğru bir reçete sunmanız için, önce teşhisi doğru yapmalısınız.

(Necdet Ergün)

Cenaze arabasının meşguliyeti gerekçesiyle Girne'de bir cenaze evinden ölümden ancak 6 saat sonra alınabildi. Bu cenaze işlerinin de artık özelleştirilmesinin zamanı geldi. İnsanlar ölüm olayının acısını yaşarken bir de cenaze işleriyle boğuşmak zorunda kalıyorlar. Bir dizi yoğun bürokratik işlem.

(Ahmet Tolgay)

Halkın iradesi çok geç de olsa sonuca yansıdı. Çeyrek kalan demokrasi, çok büyük yara alarak , dörtte birin altına düştü.İş yapabilirler mi ,yaptıracaklar mı, muamma. Ama yine de ülkemizde öğrenciyken Türk Ocağı Limasol Spor Kulübünde top oynayan ,buraları soluyan ,sempatik ,zeki ,cana yakın ,insan ayrımı yapmayan Ekrem İmamoğlu'nu kutlarım.İşi zor , inşallah İstanbul'da güzel şeyler yapar...

(Ahmet Ersöz)