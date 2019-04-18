Lefkoşa'da Yakın Doğu Üniversitesi'nde muhteşem bir konser vardı. Yaklaşık 3 seneden sonra ilk kez gazeteciliği ve özellikle köşe yazarlığını bu kadar çok özledim çünkü anlatacak, anlatılması gereken inanılmaz bir duygu yoğunluğunu yaşadım.

Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası Sıla 4 konserini gerçekleştirdi. Erdinç Gündüz ve Fehrazat Gürsoy adeta 25'lik delikanlılar gibiydi sahnede. Erdinç Gündüz ve Fehrazat Gürsoy'u ilk kez bu kadar genç, bu kadar heyecanlı, bu kadar farklı görüyordum konser sırasında.

Konser 8:30'da başlıyordu ve bu kez 7:30 gibi salondaydık biz. Salon çoktan dolmaya başlamıştı, ancak arkalardan yer bulabildik. Konser öncesinde toplumun farklı kesimlerinden ülkem kokan birçok kişi ile sohbet etme şansı yakaladım dün gece. İlgi o kadar yoğundu ki koridorlarda yerlerde oturan birçok izleyicinin olduğunu da gözlemledim. Üstelik konser salonuna giremeyerek salonu terketmek durumunda kalanların olduğunu da öğrendik konser sonrasında.

Senfonik müziğin Kıbrıs şarkılarına bu kadar yakışabileceğini ilk kez deneyimliyordum. Ve konser sırasında senfonik tınılarda Kıbrıs ezgilerini dinlerken zaman zaman gözlerimdeki yaşları tutamadım.

Dile kolay tam 55 yıl boyunca bu ülke için bu ülkenin kültüründen üretmek ve yine ülkeye sunmak kolay değil. Hatta nesiller boyunca bu şarkıların dilden dile ulaşması, daha da güçlenmesi ve daha da evrensel hale gelmesi ülkemiz için önemliydi.

Olay bir senfoni konseri veya bir müzik grubunun son kalan iki elemanının sahnede olması değildi. Yaşanan duygu seli bu ülkenin kendi değerlerine, dünyaya açılmasına, özgürlüğüne, dirayetli duruşuna ihtiyacından doğan bir yansımaydı benim için.

Pırıl pırıl sanatçılarımın onlarca enstürman ile ülkem şarkılarına yeniden hayat vermesi, dört başarılı solistimin Erdinç Gündüz'e vokal yapması, Fehrazat Gürsoy'un 2 kişi ancak 4 yürek şeklinde duruşu kelimelerle anlatılamayacak kadar güçlüydü. Raif Denktaş ve Aydın Kalfaoğlu'nun eksikliğini hissettiğimi o gecede tebriklerin en büyüğü kuşkusuz Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Ali Hoca'ya da yapılmalı. Çünkü bu sentezi yapabilme başarısı cesaret isterdi ve senfoni konserleri artık bu konserin ardından çok daha farklı olacak. Günümüz popüler müzikleri bundan sonra konserlerde daha çok yer bulacak...

Bu konseri kaçıranlar orkestra yaz tatiline girmeden bir sorun olmazsa veda konserini yine Sıla 4 ile yapacak sezona. Kaçırmışsanız bu yapılması muhtemel konseri kaçırmayın derim.

(Oshan Sabırlı)

Vekil ve trafik suçu ile ilgili çok kapsamlı bir soruşturma başlatıldı... İmza belge gerçekliği yanında, kişilerle ilgili de kapsamlı bir soruşturma var. Polis Müdürlüğü'nde "yukarıdan" dur denmezse, sonuna kadar gidilecek... Vekilin de polisin de selameti açısından doğru olan da bu...

Top of Form

(Hüseyin Ekmekçi)

Yahu bu kadar ortalığı velveleye vermeye, ne gerek vardı?

Önünde "Hüseyin" abin gibi bir örnek var; insan bakar biraz feyz alır...

Bırak polis, ne yazacaksa, yazsın, çizsin... Ceza da kesecekse kessin.

Sonra sen gider sildirirsin...

Devlette "devamlılık" esastır... Öğren bunları biraz.

İşi bil...

(Raif Uzkan)

KKTC Kalkınma Bankası'nın sahte vekâletnameyle 5 milyon 100 bin TL dolandırıldığı ancak bir yıl sonra fark edilebildi.O servet boyutundaki dolandırılmış parayı şimdi ara ki bulasın! Bu banka üç kâğıtçıları halkın cebinden zenginleştirmek için kurulmadı. Sadece içinden değil, dışarıdan da ciddi şekilde denetlenmesi gerek. Şimdi kamuoyumuzda "bakalım daha neler var" kuşkusu haklı olarak yaratıldı.

(Ahmet Tolgay)

Bir avukat düşünün hem de tecrübeli bir avukat. Bir 'hukuk' adamı.

Çıkıp da mahkemede kadın cinayetini haklı görüp "sebebi açıklansa herkes iyi ki yapmış derdi" şeklinde bir yorumda bulunsun...

Madem ki herkes haklı bir sebebi var diye cinayet işleyecek, kendi cezasını verecek; Sen niye varsın avukat bey, mahkemeler niye var, yasalar niye var...

(Ahmet Vamık)