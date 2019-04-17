Kurtlar Vadisi dizi karakterlerine benzemeye çalışan, külhanbeyiliği medeniyet zanneden, aşiret ortamında büyüyüp hep ayrıcalık bekleyen bu çocuklar artık kabak tadı verdi!! Sömürdükleri hemşehrilerini farklı vaatlerle kandırıp oylarını aldıktan sonra milletvekilliğini etrafta zart zurt ederek dolanma ve hiç bir yasaya uymamanın ayrıcalığı zannettiler galiba! Bu tavırlarınızla en sabırlı ve yumuşak başlı insanları bile çileden çıkarttığınızın farkında mısınız?

(Mete Hatay)

Mücadele edilmesi gereken zihniyet bu adayı "ortadoğu mantığı" ile idare edeceğini zanneden herkes... Yanında durmamız gereken, demokrasi, insan hakları, hukuk... Kaybetmememiz gereken, ne iş yaparsak yapalım, hangi mevkide olursak olalım, atanalım ya da seçilelim, tevazu, hoşgörü... Kibirden uzak, hukuka yakın...

(Hüseyin Ekmekçi)

Arabadan inen iki trafik polisi, kibarca telefon konuşmamı bitirmemi bekliyorlar. -Ehliyetiniz lütfen. -Buyurunuz lütfen. Birisi ehliyeti alıp polis arabasına kadar yürüyor, diğeri ise, arabamın etrafında turlamaya başlıyor. Arabadaki, diğerine endişeli bir şekilde yanına gitmesini işaret ediyor. Birşeyler konuşup tekrar yanıma geliyorlar. Bir tanesi ürkek bir ifade ile; “Efendim siz cumhurbaşkanının müsteşarı mısınız?” -hayır değilim. Birbirlerine bakıp tereddüt geçiriyorlar. -Annenizin adı? Babanızın? Peki ne iş yaparsınız? - Memurum. Son cevaptan tatmin olmadıklarını anlıyorum. -Nerede memursunuz? -Başbakanlıkta. - Göreviniz ne? -Müsteşarım. İrkilerek ‘Efendim sizi tanımadık, araba kullanırken telefon kullanmayın diye ikaz etmek istedik.’ Defteri kapatıp arabaya yöneliyorlar. Ben’ yarım bıraktığınız işi tamamlamanız gerekiyor’ diye ikazda bulunuyorum. Olur mu falan diye tereddüt geçiriyorlar. ‘ Siz beni yazmazsanız ben sizi şikayet ederim’ diye çıkışıyorum. İsimleriniz göğsünüzde yazılı. Biraz endişe ile ceza kağıdını tamamlayıp bana uzatıyorlar. Sivil bir yurttaş olarak biraz patırtı çıkarmayı çok isterdim ama kamu görevlisiydim ve bunu yapmamalıydım. (Başbakanlık’ta 30 ay -2010). Bu hikaye aklıma nereden geldi? Bu gün polis Bertan Zaroğlu’nun arabasına ceza yazması üzerine gösterdiği tepki üzerine. Aramızda ciddi bir kültür farkı varmış.

(Öntaç Düzgün)

Sağ sol farketmez biz buyuz ve bizim özümüz bu... Hepimiz yeri gelir özellikle trafik polislerine sitem ederik, yazılan anlamsız cezalara isyan ederik ve sırf ceza yazsınlar diye o cezaların yazıldığını düşünürük belki ama gene da herşeye rağmen çıkıp polis tehdit etmeyik, haritadan yer göstermeyik... Mevlana görse "Sen gelme ulan ayı" deyeceği tiplernan niye sınanıyoruz ki şimdi biz..

(Ahmet Vamık)

Bir milletvekilinin polisten ayrıcalık beklemesi ne ilktir ne de son olacaktır. Ancak bana torpil yapılmadı diye halka dert yanması ilktir ve muhtemelen son olacaktır.

(Gürcan Topukçu)