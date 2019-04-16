Şimdi yine kızacaklar ama tarihi de değişemezsiniz ya, işin kötü tarafı; o gün neysek hala ayniyiz, ders filan da almış değiliz! Bakın Emin Akkor ’un kaleme aldığı yazı dizisinde Türkiye’de Dışişleri Bakanlığı yapmış İhsan Sabri Çağlayangil’in 1974’te Kıbrıs’a ziyaretinde sektör temsilcileri ile yaptığı görüşme sonrasında ifadelerine yer verilmiş. Said Terzioğlu tarafından kaleme alınan görüşme notlarında şu vurguya bakar mısınız?

"Çağlayangil küpü, söylenenlerle bir hayli dolmuştu. Herkes çıktıktan sonra ben, Üner ve Özalp’a dönerek: Görüyor musunuz? Hep istiyorlar biraz da biz yapalım demiyorlar. (Allah Kıbrıs belâsını Türk milletinin başına belâ edenlerin belâsını versin) dedi.”

(Aytuğ Türkkan)

Kim demiş askerlikten bir şey öğrenmezsin? Aksine, askerde iki yılda öğrendiğim en önemli şey. Ne kadar az bilirsen sana o kadar az sorumluluk verilir gerçeği oldu. Teknisyen olmasına rağmen sesini çıkartmayıp önüne iş yığılmasından kaçan birçok genç gördüm. Yabancı dil bildiğini saklayıp komutanın beyaz eşyalarının kitapçığının tercümesini yapmaktan kurtulanları izledim. Fakat çıktıktan sonra bu taktiğin esasında tüm kamuya sindiğini fark ettim. Üç beş tane işkolik ve işgüzardan başka kimse birşey bilmiyor veya bilmek istemiyor bizim memlekette. Hangi daireye giderseniz, "biliyor musunuz?" sorusuna hep maalesef, bilen yarın gelecek, veya bilen şimdi çıktı gibi cevaplar alırsınız!! Sakın nüfusu bilmeyelim, mevduat dağılımını bilmeyelim, vatandaş başına düşen mülkü bilmeyelim, gerçek ezenle ezileni hiç bilmeyelim, 1.5 milyon ganimetin dağılımını bilmeyelim, özel derslerden, özel kliniklerden kazanılanı bilmeyelim değil mi? Yoksa tüm foyamız ortaya çıkabilir!!!

(Mete Hatay)

Ticaret Odası’nın bu yılki rekabet edebilirlik raporunda “Endüstri 4.0 Işığında İşletmelerde Dijitalleşme” temasını ele alması, gelinen noktadan ileriye nasıl gidebileceğimiz açısından bizlere ışık tutmaktadır...

Toplum dijital dönüşüme adapte olduğu için bu yönde gerekli adımı atan işletmeler hızlıca rakiplerinden bir adım önde olacakları kavranmalı ya da kavranması sağlanmalıdır...

(Emin Akkor)

Maçı sahada izledim. Fenerbahçe düşme yarışında 2 puan daha kaybetmiş, beraberliğe göbek atıp duruyorlar. Hakemler resmen Başakşehir’e çalışıyor. Gerçekten bu 20 yıl sevinci anlaşılmaz. 20 yıl önce Fenerbahçe şampiyonluk sayısında Galatasaray’dan 2 şampiyonluk öndeydi. Şimdi hem finans olarak batmış, para topluyor, hem enkaz bir kadro hem de 2 şampiyonluk geride. Futbol sadece futbol değildir. Fersah fersah geride kalan Fener, beraberliği doyasıya kutlamaya devam edebilir.

(Hüseyin Ekmekçi)

Alakeyfa: ABD Güney Kıbrıs'a silah ambargosunu kaldırıyor, Fransa Mari'deki askeri üssüne yerleşiyor, Almanya'nın seçtiği askeri mekân Baf Havaalanı, Anastasiadis Rejimi dostluk kurduğu ülkelerle boyuna askeri ittifaklar yapıyor... Doğu Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler Anastasiadis rejiminin müttefiki: İsrail, Mısır, Lübnan, Ürdün...Şimdi Irak'la dirsek temasında Anastasiadis.. ABD Türkiye'nin dostu olan ülkelerde sonuncusu Sudan olmak üzere arka arkaya ihtilaller düzenliyor... Oy tabanını yüzde 13'e çıkartan Türk düşmanı, faşist, ırkçı ve savaşçı ELAM Güney'in üçüncü büyük partisi durumuna geldi... Bir de bizim bu durumlarla hiç alakasız şu alakeyfa halimize bakınız lütfen!.. Bu manzaraya "kabile düzeni" diyenler haksız mı?

(Ahmet Tolgay)