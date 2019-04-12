Mahkemeler rapor yazdı devlete 158 bin alacak verecek davası, 58 bin banka icra davası, 7 bin çek ve icra davaları. Ee ülke nüfusu 238 bin kim kaldı ayakta hani vatandaş hangi esnaf hangi memur hangi devlet?

(Bilal Dericioğlu)

Ülkemizde yasalar, tüzükler, genelgeler bolca mevcut.Yenileri de bir heyecanla yapılmakta.Vaat da edilmekte. Güncellenmeyen birçok yasa da var ama sorunumuz "yazılı" olanlarda değil. Esas sorun, yıllardır uygulayıcıların "sözlü" talimatlarıyla,yasaya uyar veya uymaz, işlerin bir şekilde dönmesidir.Yani ülkenin genel hastalığı olan "İdare Etme Virüsü" nün yok edilememesidir. Hal böyle olunca yürütme ve yargı ayaklarında tökezliyoruz. Bu " idare etme" veya "gör beni göreyim seni" mentalitesi yüzünden ,kamuda olan birçok yolsuzluk kapatılmış durumda ,birçok suçlu hiç ceza almadan veya hafif cezalarla ya da apar topar emekliye çıkartılarak paçayı sıyırtmayı başarmakta. Başa da kim geldiyse bugüne kadar bunlarla baş edememiş. Deneyenler olsa da hep araya birileri girmiş.Balık baştan kokar misali ,yargılanması gereken siyasiler,bürokratlar,belediye başkanları bir şekilde kurtulmuş ,bu işlere bulaşan memurlar bir süre işlerinden uzaklaştırılmış veya başka bölgeye nakledilmişler.Hırsızlıktan ,yolsuzluktan dolayı bir ödüllendirilmedikleri kalmış.Hal böyle olunca ,bu suçlara meyilli insanlar da cesaret bularak "ben ahmakmıyım,ben de yapacam" mantığıyla devleti sömürmeye devam etmişler.Geldiğimiz nokta budur.Devlet malı deniz ,yemeyen domuz ,kimilerine göre de enayi.Birçok dürüst memur da yıllarca bu tip insanlarla çalışarak bu pislikleri görerek işlerine sorumluluklarıyla devam etmişler.Kimi bunlara ses çıkarmamış ,bana dokunmayan yılan demiş ,kimi haksızlıklara gelemeyerek sesini yükseltmiş ama ne acıdır ki hak arayan haksız duruma düşmüş hep.Eh işte kurduğumuz devlet ve devlet yapısı bu.Bunların altından kalkmak kolay mı değil mi varın siz söyleyin.Sizce suçlu kim?

(Ahmet Ersöz)

YUH OLSUN: Surlar içinin o otantik tarihi bölgesine "Asmaaltı" adını veren, yıllar boyu binlerce yorgun kişiyi ve gezgini ağırlayan tarihi han kahvesine de "Asmalı Kahvesi" adını veren, talvarı altında paha biçilmez nostaljileri barındıran, Kumarcılar Hanı önündeki o asırlık asma ağacına da kıyıldı en sonında... Otantik Altıparmaklar Müzik Topluluğunun da kendileriyle rezervasyon yapacak müşterileri o talvarın altında beklediği bilinmektedir..."Pehlivan'ın Kahvesi" de derlerdi oraya...Tevatür o ki, tarihi asmayı kökünden söküp atanlar sarhoş serseriler.. Bu kadar mı sahipsizdir yani bizim başkentimiz ve kültürel değerlerimiz?.. Yuh olsun yani!..

(Ahmet Tolgay)

Bu "UBP kökenli yazarlar" her gün, her saat hükümet bozup kurduğu sürece sanırım 4'lü koalisyon yola devam edecek... Halbuki gurcislemeseler zaten kendiliğinden çözülecek iş.

(Aytuğ Türkkan)

Devlet işleyişinde devamlılık esastır...

- yok muhasebecimiz hasta oldu ya da gelmedi

- Yok bakan gelmedi imzalanamadı

- yok müdür müsteşar daha onay vermedi

-yok bugün bayram

- yok bugün gündem yoğun

Ve daha bir sürü yok. İnsanlar ayaklarıyla yürür başlarıyla değil. Ayakların baş olduğu memlekette mazaret yok değil çok olur.

Neyse ki zamanın "mazareti" yok, öyle ya da böyle geçiyor...

(Çiğdem Aydın)