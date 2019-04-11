Bir adli olay ile ilgili mahkeme tarafından doğruyu bulmak ile ilgili görevlendirilerek çok sayıda psikiyatrik görüşme sonucunda tespit ettiğim teşhisimi verdiğim raporu dahi bilmeksizin şahsıma yönelik bazı kişilerin hakaretlerini üzülerek ancak bu kişilere acıyarak okudum... ilginçtir hiçbir psikiyatrik eğitimi olmayan bu haddini bilmeyen kişiler bize Psi̇ki̇yatri̇yi Facebook’tan öğretmeye çalışmışlar ve hatta mahkeme olup karar da vermişler... insan biraz olsun düşünür haddini de bilir ve öyle konuşur... bilmiyorsan da önce bir dinlersin yetmiyorsa sonra bilenden de öğrenirsin.. hele bu bir alanın uzmanıysa da önce durur söyleyeceğini bir beş kez düşünürsün.. bu bir de alanın profesörü ise 10 kez durur düşünürsün.. bundan sonra bilimi veya hekimlik kararlarını facebooktaki aferim bravo veya Like koymaya göre mi karar vereceğiz...İnsanın biraz olsun bilime hekimliğe hukuka saygısı olur... aklı başında bir Psi̇ki̇yatri̇ Hekimi linç kültürüyle beslenen cahilliğe bakarak mı karar verir yoksa HİPOKRAT Yeminine sadık kalarak vicdanıyla bilimiyle bilgisiyle ve doğrulukla mı kararını korkusuzca söyler... benim adım Çakıcı ismimin onurlanmasında doğruluk dürüstlük ve bilim vardır... Mesleğimdeki yetkinlik gördüğüm 60 bin hasta Psi̇ki̇yatri̇ Uzmanı ve Adli Tıp Doktorası diplomalarım ve en son 6 yıl önce aldığım Profesörlük diplomam ile birlikte 100 den fazla bilimsel yayın 9 kitabım ve aldığım 7 Türkiye en iyi araştırma ödülüdür... birilerinin bana hakareti bunları değiştirmez dostlar.. İzmir’de 1000 kişiye vereceğim bir konferans nedeniyle yurt dışında olacağımdan ruhsal bozukluğun (genel konuşulacak bir hasta konuşulmayacak) ne olduğunu benimle konuşmak veya bana öğretmek isteyen herkesi saat 11:00 da Cumartesi günü Kıbrıs Ruh Sağlığı Enstitüsü’nde bekliyor olacağım.

(Mehmet Çakıcı)

Laf sokmayı, “lak lak” ile ömür geçirmeyi siyaset sandığımız bir dönemden geçiyoruz. Siyaset, geleceği kurtarır, refahı artırır, kamuda hizmeti sağlar, alım gücünü yükseltir, eğitimi, sağlığı, bilimi geliştirir falan. Ama Kıbrıslının mutluluk eşiği “iyi laf sokan iyi siyasetçi”...

(Hüseyin Ekmekçi)

Sahi bizdeki, Yüce Meclisten oy birliğiyle geçmiş o acayip seçim yasası ne zaman değiştirilecekti? Son milletvekilliği seçimlerini unutmayınız say say bir türlü bitmediydi ve YSK başkanı bu seçim yasasıyla bir daha seçim yapmam bile diyebilmişti..

(Mete Hatay)

Hükümet sorunu var mı; yok mu? Bu soruya Başbakan'ın yanıt vermesini bekleyemeyiz. Soruya kendi gözlerimiz ışığında yanıt bulmamız gerekiyor.

(Hasan Erçakıca)

1976’dan bugüne:

▪30 sene UBP

▪9 sene CTP

▪2 sene DP

büyük ortak olarak ada yarısını yönetti.

(+- 1 yanılma payı benimdir)

▪Savaştan sonra kuzeydeki düzenin genetiğinin oluşmasında ilk 20 sene tek UBP vardı.

▪Sonraki 20 sene az, çok ortaklar bol oldu.

a)Siyasi sorumluluk ve payını alsın herkes!

b) Yönetilenlere dair nasıl pay edilir bu süreç, bilemedim!

c) Bir de siyasal-sendikal popülizme...

Ve pek tabii garantöre.

(Cenk Mutluyakalı)