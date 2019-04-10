Hocalar hükümetinin Londra'daki Kıbrıslı Türk diasporasına olan ilgisinin arttığını görüyoruz. Özellikle Kudret Hoca, Londra'da yaşayanlarla ilgili belli projeler peşinde olduğunu açıklamıştı. Tufan Hoca da geçenlerde Londra'ya düzenlediği ziyaretle oraya olan ilgisini göstermişti. Hatta kaç KKTC vatandaşının oralarda yaşadığıyla ilgili bazı çalışmaların başlatıldığını biliyoruz. Gayri ihtiyari benim merak ettiğim, acaba yurtdışında yaşayanlara oy hakkı verilmesine doğru mu gidiyoruz? Ben açık söyleyeyim, yurtdışında yaşayanların oy hakkı almasına karşı değilim. Ama oradan buradaki seçimlere oy verme şeklinde değil. Meclis'in iki-üç sandalyesinin onlara ayrılarak kendi seçecekleri milletvekillerini yollamalarını tercih ederim. Yani örneğin İngiltere bir seçim bölgesi olur, Avustralya başka, Türkiye başka....

(Mete Hatay)

Kurum, kamu idarelerinde işyerinin özelliği nedeniyle primlerin farklı zamanlarda ödeme süresini belirlemeye yetkilidir. Prim alacaklarının tahsili için muacceliyet tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde icra yoluna başvurmayan Kurum yetkili personeli hakkında genel hükümlere göre kovuşturma yapılır. Bir başka deyişle, işini yapmayan memur; okkanın altına gider. Bizim memurlar rahat olsun da bizde değil.

(Hüseyin Garip)

Biz ne yapacağız?

Muhalefet, "Protokol imzalanmadı, ne olacak memleketin hali" diyor;

İktidar, "Haziran'da imzalanır, düzelteceğiz" diyor...

Hani "kişilikli, onurlu, haysiyetli, eşit ilişki..."

Siz, bu ülkeyi yönetenler, "yönetecekseniz eğer" siz ne yapacaksınız?

Hangi yapısal sorunumuzu "siz" çözecekseniz...

İktidar da muhalefet de maalesef ama maalesef aynı türküyü söylüyor:

"Ankara Ankara güzel Ankara, seni görmek ister her bahtı kara..."

(Hüseyin Ekmekçi)

Kıbrıs sorunu, soruna çözüm bulunup bulunmayacağı bakımından değil, KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerine olacak etkileri bakımından önem taşıyor.

(Hasan Erçakıca)

Savaş sonrası KKTC sınırları içinde kalan Rum mallarının ne olacağını kendine dert edinenler var... Savaşı çıkaranların bedel ödemek zorunda olduğu uluslararası savaş hukukuna hiç mi değinilmeyecek yani?.. Sadece Türkiye - Yunan tarihinden bir örnek vereyim: Soykırımlar, savaşlar ve mübadeleler sonucunda Girit'deki, Rodos'taki, Batı Trakya'daki Türk mallarına ne olduysa KKTC'deki Rum mallarına da onun olması gerekir aynen... Ama bunun üstünde duran hiç yok!..

(Ahmet Tolgay)