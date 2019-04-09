“İcraat yoksa HP de Yok” demiş Kudret Özersay... “Günaydın de genne” derler. Serdar Denktaş istediği gibi yönetiyor... hükümette tek kriter maaş ödeme... Ötesi yok...

(Hüseyin Ekmekçi)

ÇÖZÜM KARŞITLARI: Komplolar peşindeki Anastasiadis yine öyle bir kıvırdı ki, evlere şenlik!.. Biz bu adamla ve bu adamın halkıyla çözüm yolunda hiçbir yere varılamayacağını ve tek seçeneğimizin KKTC'ye dört elle sarılmak olduğunu en gerçekçi argümanlarıyla yazdıkça bizi "çözüm karşıtı" ilan edenlere bir kez daha buradan sesleniyorum: Esas çözüm karşıtı olan Anastasiadis'e ve onun Türklük düşmanı halkına hiç toz kondurtmayan sizlersiniz...Hadi bakalım; işte bize Lute aracılığıyla ilettiği mesaja güle oynaya bir bakınız şimdi:Sadece Kıbrıslı Rumların Cumhurbaşkanı olacağı altta da bazı yetkilerle donatılmış iki eyaletin olacağı, Türklere bazı azınlık haklarının verilebişeceği, garantileri içermeyen, asla federasyon değil, üniter bir devlet!.... Muhtemel Cumhurbaşkanlığı adaylarımızdan Sibel Siber onunla yaptığım son söyleşide "federasyon olmayacak" demişti... Anastasiadis çok kısa sürede onu haklı çıkardı... Selam size Sibel Siber...

(Ahmet Tolgay)

Aklı karışık bir ada olduk, Rumlar başkanlık Türkler parlamenter sistem isterdi, sonra roller ne saat değişti anlamadım, Rumlar parlamenter sistem ister oldu, dönüşümlü başbakanlık dediler, bizimkiler başkanlık sistemi isterik diye itiraz etti, bunlar ne saat oldu? Çeteresini tutan varsa bir el atsın anlayalım

(Murat Kanatlı)

Özellikle işletmenin ortaklarına ve ilişkili kişilere borç para kullandırılmasında Vergi İdaresi mutlak surette faiz hesaplanması ve hesaplanan bu faiz tutarı üzerinden KDV hesaplanması ve fatura düzenlenmesi gerektiği görüşündedir

Borç verme işlemleri sırasında mahrum kalınan kaynağa işletme içi emsal faiz oranı bulunabiliyor ise bu orandan faiz işletilmesi gerekmektedir.

Şirket ortaklarından olan alacaklara hesaplanan adat faizleri, fatura düzenlenerek veya tahakkuk kayıtları yapılarak, gelir ve dolayısıyla hasılat hesaplarına intikal ettirildiğinden gerek bu faizler ve gerekse bu faizlerin KDV’leri için kanunda belirtilen şartların yerine getirilmesi şartıyla şüpheli alacak karşılığı ayrılması mümkün bulunmaktadır.

Ne demek ister?

(Hüseyin Garip)