Sen devlet kurdun adına da KKTC dedin eyvallah

Kıbrıs Cumhuriyetini gasbettiler dediğin Rum'dan da ısrarla haklarını gidip istemedin çünkü sen bu tarafta kendine, bir devlet kurdun. Hiçbir ülke tanımaz hatta Türkiye bile zaman zaman seni yola getirmek için desteğini çeker. Bunu hepimiz görüyoruz,biliyoruz.

Şimdi kurduğunuz ve ben de vatandaşı olduğum bu devletin durumuna bakıyorum ve gerçekten çok üzülüyorum.Ne demek yahu,sen devletim diyeceksin ve memurunu ödemek için patrondan para alacaksın hem de bu olay ilk defa gerçekleşmiyor. Patron devlete olan yükümlülüğünü tabii ki yerine getirecek ama bu ödeme işini,patrona gidip de

-"Ver yahu bize gelecek ödemenin parasını da devletin kasasında para kalmadı". Dediğin an o patrona teslim oldun demektir. Ben bakıyorum da teslim olunmayan patron kalmadı bu piyasada.

Ne olacak bu işlerin sonu?

Bu devlet nasıl yönetilir?

Doğrusu nasıl olmalıdır?

Normal olan devletin şahıslardan daha yüce olması değil midir?

(Hasan Mullaoğluları)

AP seçimlerine Kıbrıslı Türklerin artan ilgisi, birçok yabancı gözlemcinin de dikkatini çekiyor. Birçok ezber bozulmak üzere!! Eğer sonuçlar da beklenildiği veya istenildiği gibi gerçekleşirse, AB Kıbrıs ilişkilerinde farklı bir dönemin başlangıcıyla karşı karşıya kalacağız!!

(Mete Hatay)

"Kıbrıslı Dil Kurumu"nu "gayriresmi" olarak oluşturanlar sosyal medyayı mekân tutup piyasaya boyuna Türk diline aykırı sözcükler sürüyorlar... O sözlük tamamlandığında, o sözlüğe bakarak bakalım kaç tane kitap ve makale yazacaklar ve o kitaplarıyla makalelerini kaç kişiye okutabilecekler!.. Ha gayret!..Dil iletişim aracıdır, fantezi, siyaset, ayrımcılık ve ideoloji aracı değil... Bu yorumu yaparken, hiç kuşkusuz "şive"yi ya da "ağız"ı ve "aksan"ı murat etmiyorum, güzel Türkçemiz ile aramıza barikat koymaya adanan acayip sözcükleri murat ediyorum... Şive bölgeden kaynaklanır, çarpık sözcükler ise ideolojiden...İlginç olan şu ki öne atılan her acayip sözcük için yok şu anlama gelir, yok bu anlama gelir, yok bunun doğrusu odur diye tartışmalar da yapılır.. Olayın bir tutarsızlığı da burada... Gerçek Türkçe sözcüklerin tartışma konusu olduğu hiç görüldü mü?..Anlamını bile çeşitli şekillerde yorumladıkları sözcükler üzerinde ahkâm kesilir..

(Ahmet Tolgay)

Bazılarımız “besleme” bile değil, “asalak”!

“Protokol imzalansın da TC’den para gelsin.” Bazılarının tek derdi bu. Hatta siyasetleri de, muhalefetleri de tamamen bunun üzerine kurulu. Protokolün içeriği, nelerin olması gerektiği, nelerin asla olmaması gerektiği, alınacak paranın esas nedeni, toplumun faydası, hassasiyetleri, varoluş koşulları, geleceği belli ki pek de önemli değil. Konuşulmuyor bile. Tartışılan tek şey: ne zaman imzalanacak da para gelecek ve biz de yiyeceğiz. Bazılarımız “besleme” bile değil, “asalak”!

(Hasan Ulaş Altıok)