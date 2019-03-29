Geçenlerde güvenlikleştirme teorisi penceresinden nüfus tartışmalarına bakmıştım. Örneğin Siyasetçiler gibi bazı kanaat önderlerinin kullandıkları speech-actlarla (söz edimleriyle) nüfusun belli bir kısmını tehdit unsuru olarak sunup onlarla ilgili olağanüstü tedbirler almanın yolunu açtıklarını ve/veya onları güvenlik tehditi olarak göstererek sömürülmelerini unutturup, gizlediklerini anlatmıştım. Örneğin dün devletin en yukarısındaki kişinin bilerek veya bilmeyerek sarfettiği bu sözler gibi sarf edilen laflar toplumun en alttakilerini oluşturan üçüncü ülke vatandaşlarının kısa sürede güvenlik tehlikesine dönüştürmeye yeter de artar bile.

“Değerli bir kardeşimizi sokak ortasında katlettiler. Bir kısım zanlı hala aranıyor. Bunların, üçüncü ülke yurttaşı olduklarını anlıyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, herhangi bir hizmet sektörü veya bir köy kahvehanesinde bile üçüncü ülkelerden gelmiş insanların hizmet verdiğine işaret etti ve şöyle devam etti. "Bu söylediğimi bir ırkçılık olarak algılamayın, bu nüfusun sayısı nedir, yapısı nedir, kim nerede ne yapıyor bu toplumun bilme hakkı vardır. Benim üzerinde durduğum, altını çizdiğim budur."

(Mete Hatay)

Başbakan Tufan Erhürman’ın sürpriz Türkiye ziyaretinin en önemli kısmı, YÖK başkanı Yekta Saray ile yapacağı görüşme... Kocaman bir sektör, okyanusta kontrolsüz sandal gibi... Umarım sonuç alıcı olur, YÖK KKTC’ye yeni ve ileriye hamleyi sağlayacak bir bakış açısı geliştirir... Bizim YÖDAK da, buna uygun dizayn edilir...

(Hüseyin Ekmekçi)

Şimdi size bazı rakamlar vereceğim.

Hangi sene kaç yurttaşlık verilmiş...

• 2000’de 948.

• 2001’de 1026.

• 2002’de 1333.

• 2003’te 1685.

• 2004’te 957.

• 2005’te 1180.

• 2006’da 1202.

• 2007’de 1349.

• 2008’de 1429.

• 2009’da 950.

• 2010’da 625.

• 2011’de 1610.

• 2012’de 2229.

• 2013’te 2127.

• 2014’te 1418.

• 2015’te 1878.

• 2016’da 3690.

• 2017’de 8385.

• 2018’de 2019.

Toplamda 18 yılda 36 bin 40 yurttaşlık verilmiş.

Bu rakamın içinde eşler var, Bakanlık onaylı yurttaşlar var, Bakanlar Kurulu kararlı yurttaşlar var, yurttaş olanların eşleri ve çocukları var.

Bertanlar var, Ajdalar var.

Var da var!

Nihayetinde 36 bin yurttaş yapılmış, “doğum” dışındaki “yurttaş sayısı” böyle artmış.

2017’de 8 bin 385 yurttaşlık verilmiş, 2018’de 2 bin 19.

İki “hükümet” ve “zihniyet” farkı!

Mesele hayatın her alanını “kayıt altında” tutabilmek ve geleceği planlayabilmektir.

Yoksa “nüfus sayımı” dediğiniz “evin salonunda” gördüklerini sayıyorlar!

Oysa bizim asıl derdimiz “arka bahçe” değil mi?

(Cenç Mutluyakalı)

Neden nüfus polemiği yaratılmak isteniyor? Amaç nedir?

YSK açıklamalarına göre KKTC'de 28 Temmuz 2013 seçimlerinde "172 bin 803" ve 7 Ocak 2018 seçimlerinde ise "190 bin 553" seçmen olduğu açıklanmıştır!

Seçmen sayısı ortada! Hiç kimse lütfen nüfus üzerinden polemik yaratmaya kalkmasın!

KKTC İçişleri Bakanı açıklamasına göre; KKTC'de hali hazırda yaşamını sürdürmekte olan KKTC kimlik kartı sahibi vatandaş sayısının 252.497 kişi olduğunu açıkladı!

2011' de yapılan sayımda (en son 1 yıl içinde KKTC'de yaşamını sürdürmekte olanların) nüfusun 286 bin 257 kişi olduğunu açıklanmıştı.

O tarihten günümüze ölüm ve doğum kayıtları belli!

Çalışma ve oturma izni ile bulunanlar belli!

Çağ nüfusu belli! ( 18 yaş altı nüfus)

Üniversitelerde öğrenim görenler belli!

Buna göre KKTC İçişleri Bakanı Nüfusun 374 bin 299 olduğunu açıkladı!

KKTC'de seçmen sayısı da, KKTC Vatandaşı Nüfus sayısı da belli!

Hükümet ne zaman isterse yeni bir sayım yapabilir! Peki öyleyse bunu polemik haline getirmenin amacı nedir?

(Gökhan Güler)