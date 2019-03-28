Üniversitelerin artık insan ticaretine hizmet etmeğe başladığını yazmıştık. Ön kayıt yapan kişilerin adaya geldikten sonra belli kişiler tarafından çalışmaya yönlendirildikleri biliniyor. İçişleri bakanın söylediği rakam doğru ise şu an kayıt dışı olarak en az 20-30 bin öğrencinin, ucuz işçi olarak Kıbrıs Türk sermayesinin en azıllılarının elinde "kaçak" işçi statüsünde çalıştıkları ortaya çıkıyor. İnşaatlara, lokantalara, otellere bir bakmak zaten yeterli... Bunların burada temsilcileri, konsolosluklar falan da yok. İstediğin kadar sömür!

(Mete Hatay)

Nüfus tartışması nasıl başladı?



Nerdeyse son 13 gündür bütün ülkede nüfus tartışma konusu oldu. Peki bu tartışma nereden çıktı? Nasıl başladı ? Tartışmanın bir şekilde Cumhurbaşkanının bir söylemi üzerine başladığı konusunda mutabıkız. Dikkat ettim bu tartışmayı Cumhurbaşkanı'nın başlattığı konusunda çok ciddi yazılar söylemler var. Cumhurbaşkanını bu tartışmayı başlatmakla öven de var yeren de...

Dikkat ettim , Ne yazık ki değerli yorumcuların hiçbiri Sayın Başkanın bir Tıp Bayramı töreni sırasında neden böyle bir söylem çektiğinden bahsetmedi. Evet! iyi hatırlayınız . Sayın Akıncı bu konudaki şikayetini 14 Mart Günü Tıp Bayramı töreni sırasında yapmıştı.

Peki bunu durup dururken mi söylemişti. Tabi ki Hayır. O gün 5 konuşmacı vardı. Beşincisi Sayın Cumhurbaşkanıydı. VE kendisinden önce konuşan 4 konuşmacıdan üçü "Ülke nüfusunu bilmeden sağlığın geliştirilmesinin çok zor olacağından" dem vurmuştu.

Son konuşmacı olarak Sayın Akıncı'nın buna bir cevap vermesi gerekirdi ve verdi. Doğru verdi yanlış bu konu yoruma açık. Ama olay aynen böyle gelişti. Tarihe de bu şekilde geçmeli, tartışmalar bu zemin dikkat alınarak yapılmalıdır.

(Bülent Dizdarlı)

Dünya tiyatrolar günü ve yine böyle bir günün sabahında tiyatro binası bile olmayan bir şehirde uyanmanın tarifsiz acısı ve öfkesi içindeyim.Kahrolsun bunu bize yaşatan gelmiş geçmiş bütün yöneticiler.

Ayırmaksızın hepsini lanetliyorum.Ayıp be hepinize de ayıp bir tiyatro binasını bitirecek para bulamadınız onca yıldır atıl bıraktınız orayı.Bu memlekette ne binalar yapıldı da bir tiyatro binası tamamlanamadı.

Lanet olsun hepinize de.

Mendebur herifler.

(Hasan Mullaoğluları)

Kültürel dramlarımız: Bugün "Dünya Tiyatro Günü" kutlanırken yanıp yok olmuş olan Devlet Tiyatroları binasının yeniden yapımına yıllardır tek tuğla konulamadığını ve büyük harcamalarla karkas aşamasına kadar getirildikten sonra Cemal Bulutoğluları döneminden bu yana kaderine bırakılıp dökülmeye terk edilen Lefkoşa Belediyesi Tiyatro binasını da unutmayalım... Dünya Tiyatro Günü'nde parlak sözlerle konuşan karar mekanizmalarındaki yetkililerin samimiyetsizliğinin altını çizen iki kültürel ve her zaman güncel dramımızdır bunlar...

(Ahmet Tolgay)

252 bin nüfus! Bu nüfusun yarısı kadar da izinli kalanlar! Nüfusun %30'u emekli grubundaysa yani neredeyse yerli işgücünün %80'i kadar da izinlendirilmiş oturanlar! Çooooook garip ve sağlıksız gibi sound eder!

(Alev Şensoy)