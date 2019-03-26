İnsan hakikate ayna tuttuğu zaman çok daha fazla yalnızlaşıyor.

Dikkat ettim, yoksulluğu ağızlarına pelesenk edenler genelde “hali vakti yerindeler” oluyor.

Yoksullar adına bağırıyor, sonra yine kendilerine istiyorlar.

“Dar gelirli” gömleği giymiş “bol gelirliler” isyan rolünü dahi çalıyorlar yoksulların!

Ama dedim ya, önce kendilerine istiyorlar, eğer artarsa başkasına...

(Cenk Mutluyakalı)

"Çevresini değiştirmeye çalışan insan, diğer insanları ve tarihi anlarken, kendisini de anlar. Yaşamak bir anlama çabasıysa, varoluş da anlamakla tarif edilebilir..."

(Ahmet İlktaç)

Dubai'nin nüfusu 2,789 000'dir. Bu sayının sadece %10'u Dubailidir, geri kalan nüfusun %51'i Hintli, %16'sı Pakistanlı %9'u Bengaldeşli ve %3'ü Filipinlidir. 30,000 kadar da Somalilinin orada yaşadığı bilinmektedir. İşçi kamplarında yaşayan 288,000 kişinin (%16) ise etnik kökeni hala bilinmemektedir. Dubai'de 100,000 kadar da İngiliz vardır. Nüfusun %75'i erkektir. Şehrin kalkınmasında önemli rol oynayan ve nüfusun neredeyse %90’nını oluşturan yabancı işçilerin durumu artık çözülmesi gereken ciddi bir soruna dönüşmüştür. Dubai’ye çalışmaya gelen bu yabancı işçiler, sıklıkla tehlikeli, bazen ölümcül çalışma koşullarıyla, uzun çalışma saatleriyle, kimi zaman ödenmeyen maaşlarla ve sağlıksız yaşam şartlarıyla yüzleşmektedirler. Birçok insan hakları kurumu yazdıkları raporlarda son zamanlarda Dubai'deki iş hayatında bir nebze iyileşme olmasına rağmen, yapılacak daha dünya kadar düzenlemenin olduğunu yazarlar. Bir başka ülkeye benziyor diyecektim ama orda petrol da yok!!!

(Mete Hatay)

Markette büyük annesinin yanındaki sevimli oğlanın başını okşadım... Gülümseyen hanımefendiyle göz göze geldiğimizde "ne şirin şey, maşallah, Allah analı-babalı büyütsün" dedim. Acılaşan gülümsemesi ile birlikte ondan aldığım buruk yanıttır: "Öyle dua edersiniz, ben de öyle dua ederim, ama bu dualarımız boşuna gider. Anneli - babalı büyüyemez oldu çocuklarımız. Anne ile baba ayrılıyor, çocuklar ortada perişanları oynuyor..." Ve bendeniz suspus, verecek karşılık bulamıyorum bu güncel ve acı sosyal sorunumuz karşısında...

(Ahmet Tolgay)

Döviz bildiğiniz fırlama... Geçen ay, borçlanma/avans ile aşıldı. Bu ay o da yok... Nisan sonrası Maliye rahatlar ama sadece "maaş" ödemek için. Türkiye ile devam eden "müzakere" istenen noktada değil... Ekonomik kriz, iliklerimize kadar hissedeceğimiz bir noktada.

(Hüseyin Ekmekçi)