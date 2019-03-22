2018 son çeyreği 120 milyon TL açık. 2019'un bütçe sonrası ilk maaş ödemesi öncesi 185 milyon TL avans/ borçlanma... Zamlar yağmur gibi yağarken... Anastasiadis tüm çözüm çabalarına "sıfır asker sıfır garanti- siyasi eşitliği de reddederek" yanıt veriyor... Sizce nereye evriliyoruz?

(Hüseyin Ekmekçi)

Tüm taraflarla konuştuktan sonra Pile meselesinin esasında tamamen yanlış bir anlaşılmadan dolayı ortaya çıktığını anladım. Organizatörler Pile'de maç yapacağız deyinceler, sahanın ara bölgede olduğu kanısı uyandı herkeste ve tabii ki Cumhurbaşkanlığında da. Çünkü bu maç niye Pile'de yapılıyordu? Pile nütral bir yer olarak bilindiği için. Pile denince sahanın ara bölgede olduğu sanısı maçtan üç gün önce Güney'den gelen telefondan sonra yıkıldı. Güney nazikçe Akıncı'ya sahanın Kıbrıs Cumhuriyeti yönetimindeki bölgede olduğunu hatırlatıyor ve neleri yapabilip yapamayacağını aktarıyordu. Sahanın güneyde çıkması birçok açıdan işi zorlaştırdı. Çünkü başlangıçta zaten ara bölgede bir maç yapılması üzerine anlaşılmıştı. Yani iki tarafın da resmi olarak gidebileceği bir yerde; Lefkoşa Havaalanı veya Ledra Palace gibi. Eğer güneyde yapılacaksaydı maç, bir anlamı olabilmesi için bir de kuzey de yapılması gerekecekti. Mütekabiliyet prensibinden dolayı. Öte yandan bu iş belki de iki liderin flamalı resmi araçlarla köy meydanına kadar gidip (nütral zone) maça yürüyerek gitmeleriyle çözülebilirdi. Fakat bu defa da sanırım sahanın güneyde olduğunun ortaya çıkmasından sonra yapılan itirazdan sonra yerinin değiştirildiği ve halı sahaya alındığı bilgisi yanılttı sayın Akıncı'yı. Fakat BM son iki günde diğer sahayı korumak için ne zamanı ne de personeli olduğunu bildirildikten sonra halı sahadan tekrar güneydeki sahaya alınmıştı maç. Sahanın hala güneydeki saha olduğu daha önce bildirilseydi eminim söz ettiğim yöntem belki de kullanılabilinirdi. Ama sonuç olarak her iki takımın da maç edebilmesi hoş bir görüntü yarattı. Ve tarihe önemli bir adım olarak geçti. Ne kadar da BRT yayınlayamadıysa bile!!! Bir düşünün Akıncı herşeye rağmen maça gitseydi ve BRT'nin girmesinin engellendiğini maç sırasında öğrenince bu defa ne yapacaktı acaba?

(Mete Hatay)

İnsanoğlunun, çocukluktan başlayarak yasaklı şeylere hep bir ilgisi olmuştur.Bu ülkelere ve kültürlere göre de farklı oranlardadır.Hele bizim gibi ülkelerde bu oranın yüksek seviyelerde olması şaşılacak bir durum değildir.Bir zamanlar sınır kapıları kapalıyken, meyhanelere gittiğimizde mutlaka Rum'un 31 içkisini isterdik.Başka marka şişe içinde bize getirirlerdi ve büyük bir zevkle içerdik.Birinin evine gittiğimizde de ev sahibi 31'i çıkardığında "nerde buldun be..." sorusu gelirdi. Hele çocukluğumda yediğimiz Blue Band tereyağını unutmak mümkün değil.Yasaklı kadın-erkek ilişkileri de çok eskiden düşük seviyelerde olsa da vardı ancak yıllar geçtikçe bu oran tavan yaparak ,en önemli boşanma sebeplerinden biri oldu. Sınır kapıları açıldıktan sonra 31 içkisine olan merak ve talep çok çok gerilere düştü.Blue Band fabrikası zaten kapanmıştı ve ortada yoktu.Olsaydı ayni merakla yermiydik emin değilim.Kısaca yasaklı olan mallar yasallaşınca onlara olan talep düştü.Gelelim ülkemizdeki bayağı yüksek boşanma oranlarına ve gizli kapaklı ilişkilerin çokluğuna.Yukarıdaki mantık çerçevesinde herşey ortada şeffaf olsa ,evliler sevgilileriyle rahatça ortada boy gösterse,toplumda bu kabul görse ne olurdu? Bu da serbest olunca insanlar ondan da mı vazgeçerdi acaba?

(Ahmet Ersöz)

Israrla söylendi ya, "Saha değiştirildi" diye de, hiç anlatılmadı, "neredeydi de nereye alındı."

aslında saha değişmedi.

Belki "değişmesi" istendi ama istenen de bir "halı saha"ydı!

Sanırım, ilgili organizasyon da burada pek güzel yaşanmazdı.

Neyse olan oldu, torba doldu.

Çok daha "yaratıcı" ve "hayatın içinden" çözümler gerekiyor, barış kültürünü her yerde bu denli "statü"lere hapsetmeden.

(Cenk Mutluyakalı)