Elektrikte çoklu tarife çok doğru bir adımdı ama maalesef KIBTEK yönetimi ve bağlı olduğu Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nın yanlış stratejisi bu doğru adımı silip süpürdü... Şimdi piyasaya yeni zamlar ve sonra da "serbest piyasa ekonomisi" diyerek seyredecek olan bir hükümet izleyeceğiz!

(Aytuğ Türkkan)

Spora siyaset karıştırılmasın mı?

Spor dibine kadar siyasettir, politikadır!

Sporu siyasete alet ederek bir topluma 40 yıldır ambargo uygulayanlar kimlerdir!

Vaz mı geçtiler? Barış eli mi uzattılar da reddettik! Bu ülke insanı 70 bin kişilik bir Halk kitlesiyle" Kıbrısda Barış Engellenemez" diye haykırdı. Antlaşmaya "Evet" dedi..

Sonuç; yine hüzün yine eksik taraf Kıbrıs Türkleri...

Bu senaryo hiç değişmeyecek mi?

(Eralp Şerifoğlu)

Biz de Pile’deydik. Arkadaşlarla etkinliği izledikten sonra Pergama’da şeftali kebabımızı da yeyip Mağusa’ya döndük. Gün güzeldi, iddiasızda olsa futbol izledik, müzik dinledik, folklor gösterisi izledik, Pile’deki arkadaşlarımızla görüşme fırsatı bulduk, Drogba’yı yakından görüp, özellikle Türk taraftarlara çektirdiği üçlükten zevk aldık. İşin gerçeği Galatasaray’dan dolayı Drogba’nın bize , bizim de Drogba’ya olan ilgimiz Rumlara göre kat kat fazlaydı.

Tüm bu güzelliklere rağmen bir kenarımızda burukluğu hissettik. Sn. Anastasiadis konuşmasını yapmak için çağrılırken, kendisine cumhurbaşkanı değil de, Kıbrıs Rum lideri olarak hitap edildi. Sahada ve etrafta tek bir Yunan ve Kıbrıs bayrağı yoktu. Belli ki bu konulara özen gösterilmiş. Gönlümden geçen Sn. Akıncının da orda olup, konuşmasında spora siyasetin karıştırılmaması gerektiğini, spor ambargosu yüzünden dünyadan izole edilen Kıbrıs Türk gençlerinden bahsetmesini, buna sebep olanları tekrar kınamasını çok isterdim. Bence çok basitçe kaçırılmış bir fırsattı. Nedense bu gibi durumlarda hep kaybeden biz oluyoruz.

Sn. Akıncı bir tercih yaptı. Gitse, niye gitti diye eleştirileceğini, gitmediği içinde, gitmesi gerekirdi diye eleştirileceğini biliyordu. Aslında tanıdığımız Akıncı için zor bir karar olmamalıydı.

Orda bulunan biri olarak bence ,kesinlikle katılmalıydı.

Koral Bozkurt başkanın ne hissettiğini bilemem ama ,üst düzey temsiliyet konusunda karşı tarafa göre yalnız bırakıldığını gördüm.Herseye rağmen alınlarının akıyla tamamlamayı başardılar. MTG kulübünü bu organizasyonda sergiledikleri duruştan dolayı yürekten kutlarım.İşin insani boyutu olarak da elde ettikleri geliri Yenicami alt yapısındaki hasta çocuğumuza bağışlamaları alkışlanacak güzellikte oldu.

(Kemal Köseoğlu)

Hocalar Hükümetindeki birçok bakan farklı farklı rakamlar ortaya atıp kafamızı karıştırdıktan ve İçişleri Bakanı bugüne kadar yapılan her çalışmayı itibarsızlaştırdıktan sonra etrafı bir sessizlik bürüdü. Yalnız ilginç olan bu açıklamalarla birlikte hiçbirinin gösterdiği kendilerinin veya Bakanlıklarının yaptığı bir referans rapor veya yazılı bir çalışma yoktu. Yani hepsi "biz söyleriz onun için doğrudur"a getirdi. Kahve lakırdısı gibi!! Akademisyen ve hukukçu bir kabineden böylesi bir tavır çok üzücü!!! Yani bize nüfusu sorarlarsa ne diyeceğiz? Ayşegül hanıma göre bu kadar; Tufan hocaya göre bu kadar, Serdar Denktaş'a göre bu kadar ama siz Ayşegül Hanıma inanın çünkü o nefes almadan anlattı herşeyi televizyonda, Devletin verilerine bakmayın külliyen yalan mı diyeceğiz.

(Mete Hatay)