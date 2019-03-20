Bir dostluk maçını bile beceremeyen iki toplum lideri ve BM, nasıl kapsamlı bir çözümü sağlayacak? Maalesef hayal bile değil!

(Aytuğ Türkkan)

BARIŞ o nedenle önce sokakta!

PİLE'deki organizasyon bir 'BARIŞ ŞÖLENİ' ve evrensel "SPOR DÜŞÜ"dür.

Sayın AKINCI'nın "flama saplantısı"nı ya da meseleyi "siyaset sahası"na çekme çabasını anlamıyorum.

Bu işin öznesi liderler değil.

Tam da "gölge etmeseler yeter" hali!

Yıllar sonra Kıbrıs'ın iki takımı buluşacak, o kadar önemli ki!

UEFA'da kayıtlı bir takım bu.

İsteyen de kotunu giyer, gider, isteyen de gitmez.

ÖZNE spordur, barıştır, dostluktur.

"Egemenlik oyuncukları"nın "sahası" burası değil!

(Cenk Mutluyakalı)

Kıbrıslı çocukların yüzündeki bu gülümsemedir, barış... Bu güzel güneşin ışığıdır... Aynı gökyüzü altında el ele tutuşmaktır, barış... Bu güzelliğe ortak olamıyorsan, bırak git! Daha fazla yük olma... Çocuklar kuracak barışı, biliyoruz...

(Mert Özdağ)

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın tavrı, sporun siyaset üstü ve birleştirici yanı ile de uyuşmuyor.

Bunun egemenlikle, eşitlikle falan da alakası Yok.

Maç; Pile’de. Güney toprağı değil, karma köy... Özerk KTFF onayı alınmış MTG tarafından... davet iki ay önce yapılmış ama Cumhurbaşkanı değerlendirmesini maça bir gün kala yapıyor...

Ortada ciddi bir ihmal ve hata var. Ya ciddi bir yanlış yönlendirme var, ya da sayın Akıncı seçim startını vermiş...

(Hüseyin Ekmekçi)

Nüfusunu bilmediğimiz ülkemizde , nüfus artsın diye , elektriği gece 22:00 dan sabah 06:00 ya kadar çok uygun tarifeye geçti. Teşekkürler Elektrik Kurumu , Teşekkürler Hükümetimiz. ACEBA HALK gece ve gunduz tarifesini nasıl hesaplayacak. Kim dutacak saat saat ne harcadığnı. Zurna....

(Tamer Karakaşlı)

Barışa giden yol ufak gibi görünen adımların sık sık ve ‘tutarlı’ bir şekilde atılmasından geçer. Bugün önemli bir organizasyon gerçekleşiyor, tüm paydaşların ve katılımcıların yüreğine sağlık... Sınırları ortadan kaldırabilmek için önce sınırları aşmaktan korkmamak lazım! Cesaret, samimiyet ve dostluk kazansın!

(Fazilet Özdenefe)

Gökhan Naim'in katil zanlıları 3 buçuk aydır topraklarımızda kaçakmışlar... Bu, KKTC'nin asla iyi yönetilmediğinin en önemli göstergelerinden biri... KKTC'ye girip çıkanların, girip de ne haltlar karıştıranların, nerelerde barındıklarının sağlıklı bir denetimi yok maalesef... Artık çevremizde dolanan yabancılara kuşkuyla bakar olduk.

(Ahmet Tolgay)