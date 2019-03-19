Kamu reformu: DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bir köy gezisinde yollardaki sıkıntıların dile getirilmesi üzerine verdiği yanıtta, bütçede buna ayrılacak kaynak olmadığını dile getirdi. Denktaş, bütçedeki yerel gelirlerin yüzde 87’sini ne yazık ki maaşlara ayırmak zorunda olduğunu belirtti.

Reform dediğimiz şey, bunu değiştirdiğimiz an yapılmış sayılacaktır.

(Hasan Erçakıca)

KIB-TEK'in yeni elektrik tarifeleri, sadece geceleri klimalı ortamda ışıklar açık "aşk yapacak" olanlar için ideal ...

(Raif Uzkan)

Hiç "Biz" olamadık ama hep "Biz" olalım diye bir hareket içinde olduk. Yani bir türlü "Biz" olamama hali içerisinde hep "olmak ya da olmamak" duygusuyla, istisnai veya olağanüstü bir hal içerisinde yaşayan bir kalabalık olduk. Bir dönem Türkten Türke kampanyası ile "Biz" olalım dedik, daha sonra "Kıbrıs Kıbrıslılarındır" diyerek. Ama hiç durup "Biz" olmaya çalışmaktan kurtulamadık. Esasında "Biz" olma çabasını çok sevdik, orada da takıldık, yani "Biz" olmak ile olabilmek arasında. Düşünemedik ki çoklu bir hayat da olabilir.. Biz yerine "Hepimiz" olabileceğimizi. Hala daha da "Biz" olmak için çabalıyoruz... "Ötekiler" yarata yarata!

(Mete Hatay)

Siyasetin “dönüştürme” gücü ancak ve ancak insan kaynağını çok daha güçlendirdiği, yürekli ve çözüm odaklı çalıştığı, geleceği değerler ve idealler üzerinden sorguladığı oranda olacaktır.

(Cenk Mutluyakalı)

Çalışma bakanımız sayın Zeki Çeler e çağrımdır lütfen bu mağduriyeti giderin!

Bir daire diğer dairenin vermiş olduğu belgeye itibar etmiyor.

Bir yakınım resimdeki evraktan da anlaşılacağı üzere 1980 yılında vatandaş olmadan önce 6 defa resmî olarak ki o tarihlerde fazla denetim olmamasına rağmen çalışma izni çıkartarak çalışmış ve 1984 yılında da vatandaş olmuştur. Bu çıkarttığı çalışma izinlerinden 2 iş veren hariç diğerleri SSK yatırmamış ve herhangi bir kayıt yaptırmamış. ama bunun farkına daireye gittiğimiz bir kaç yıl önce vardık. Ve bu iş Verenlerden sadece birisine ulaşabildik ve oda çalıştığını kabul eden bir beyan verdi. 98 günlük bir çalışma var. Muhaceret dairesine gittik ve dosyayı inceleme fırsatı bulduk. Dosyada polisin aldığı dilekçe , diğer evraklar yanında işçi ve işveren arasında imzalanmış hizmet akdi mevcut. Yani Ssk kaydı dışında çalışma izni ve hizmet akdi herşey tamam. Ancak SSK müdürlüğü diyor ki siz çalışma izni almış olabilirsiniz , hizmet akdide yapmış olabilirsiniz ya bu adam çalışmadıysa ?! Bize bir ispatlayıcı belge getirin sadece çalışma izni yetersiz diyor. Mağusa belediyesine gidiyoruz diyorlar ki belediyede yangın çıkmıştı o tarihlerdeki tüm evraklar yandı bir belge veremeyiz. Şahit getirelim diyoruz , olmaz çalışma izni yanında destekleyici bir belge kanıt getirmeniz gerek diyorlar. Hukukçulara soruyoruz çalışma izni kesinlikle yeterlidir resmî bir evraktır diyorlar.

Sayın bakanım şimdi mağdur olmuş bu vatandaş ne yapsın ? Kime gitsin derdini çözmeye . Elinde bulundurduğu çalışma izni ve muhacerette dosyasında bulunan hizmet akdi hiç bir işe yaramaz mı ? Lütfen siz söyleyin ve ilgili otorite olarak konuya bir el atıverin.

(Sezai Sezen)

"Barışçı" diye ortalıkta dolanıp ahkâm kesenler, evet siz... Rum tarafı tepeden tırnağa silahlanmayı sürdürürken, var olan silah yığınaklarını yenileyip modernleştirirken, Sırbistan'dan 40 kilometre menzilli dakikada 10 bin mermi yağdıran silahlar alırken, emperyalist güçler Güney Kıbrıs'ı vurucu üsleriyle parselleyip tatbikat üstüne tatbikat yaparken, İsrail komandoları Trodos'u mekân eylerken neden hiç sesiniz çıkmaz?.. Yoksa siz "barışçı" rolleri içinde bu savaş ve kin baronlarının işbirlikçileri misiniz?.

(Ahmet Tolgay)