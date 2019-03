Sayın Kudret Özersay defalarca 2011 nüfus sayımını sahiplenmiş, desteklemiş ve gerçekleşirken BM gözlemcilerinin de gelmesine aracı olmuştu. Demek istediğim eğer 2011 sayımını sahiplenmişse akşam söylediği rakamlar gerçekten tüm alarm zillerinin çalmasına neden olacaktır. Kabul ettiği 2011 nüfus sayımı memlekette yaşayan 190 bin KKTC vatandaşı bulmuştu. Oysa sayın Özersay şimdi adada 290 bin KKTC vatandaşının yaşadığını iddia ediyor. Bu da demektir ki 8 yıl içerisinde 100 bin yeni vatandaş yapılmıştır. "Şeffalık" adına bu rakamları ortaya atan Özersay'a şeffaflık adına soruyorum. Son 8 yılda 100 bin kişi vatandaş mı yapıldı? Yoksa daha önce desteklediğiniz ve sahiplendiğiniz 2011 nüfus sayımı mı yanlıştı? Yoksa bilmediğimiz bir "baby boom" mu yaşandı bu 8 senede? Belki de göç ediyoruk, kaçıyoruk derken ters bir göç mü oldu acaba?

(Mete Hatay)

"Ülkede güvenliği sağlamak açısından kamera sisteminin gerekli olduğu??" Üzgünüm ama kamera sisteminden önce ülkeye giriş çıkışlar ve her milletten kontrolsüz adada yerleşik hal alması korkutucu.. Ercan nijerya havalimanı gibi... One way ticket! TEK yön biletini alan geliyor... kullanacak sıfat bulamadım durumun vahim boyutunu ifâde etmek için... Çok üzgünüm...

(Önder Fahrioğlu)

Yaz yaklaşıyor... Pahalılık ya da trafik sorunları nedeniyle denize gidemeyecek Lefkoşalılar buyursunlar Kumsal Parkı'na bol güneş banyosuna!...Belediyemiz bu parktaki canım ağaçlara öylesine yoğun ve derin budamalar yaptırdı ki, bu yeşil alanda gölgelik yer bile bulunamayacak... Parkı sığınak olarak algılayan kuşlar da tüneyecek dal bulamayacaklar.. Kumsal Parkına bakan evimin hemen dibinde zamanında yanlış şekilde dikilmiş olan, metrelerce yüksekten düşen kozalakları, döküntüleri ve devasa kökleriyle evime sürekli zarar veren, çatıma kadar uzanan dallarıyla güneş panellerimi kapatan, çatımı kirletip yağmur oluklarını kapatan ve de park ağacı değil, orman ağacı olan bir iğneli çamın icabına bakılması, zarar vermeyecek şekilde budanması için aylarca Lefkoşa Türk Belediyesi'ne gidip gelmelerimi, ta Mehmet Harmancı'nın kapısını çalmalarımı hatırladım bu acımasız ağaç katliamını görünce... Demek ki vergi mükellefi vatandaş sorunlarının ve mağduriyetlerinin hiç önemi yoktur bu belediyenin gözünde... Ama bu belediye işte böyle canı istediğinde, gözüne kestirdiği ağaçları dilediği gibi katledebiliyor...

(Ahmet Tolgay)

Bir yanda; adil olmayan şekilde değerlendirilen ve tüm adaylara ADALETSİZ şekilde 100 tam puan verilen SİCİL-TEFTİŞ puanla EŞİT (???) olarak sınava girecek okul müdür ve müdür mavini adayları münhali, diğer yanda; yıllardır bir türlü düzeltilemeyen ÜÇLÜ KARARNAME ile SINAVSIZ olarak görevlendirilen daire müdürleri ve bakanlık müsteşarları... Bu çarpık düzeni düzelteceğini söyleyen siyasiler ve sendika yöneticileri hep konuşuyorsunuz. Ama icraat yok. Hiçbirinize güvenmiyorum. Bu sistemin, bu düzenin adamı olmayacağım. Öğretmen olarak emekliliğime kadar onurumla görev yapacağım.

(Derviş Atakan)