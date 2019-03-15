Geç kalmadan

Bu gerçekle ilk yüzleştiğim tarih 17 Nisan 1993’tür.

Bu tarih merhum Turgut Özal’ın ölüm tarihidir. O dönem rahmetlinin Cumhurbaşkanlığı yaptığı ve en çok eleştirildiği dönemdir. TRT ve sınırlı sayıdaki özel kanallar, Cumhurbaşkanın ölüm haberini alan insanlarla dolup, taşıyordu. Herkes ne kadar iyi bir insan olduğunu, kendilerine yaptığı iyilikleri, vizyonunu, çalışkanlığını ağlayarak kameralara anlatıyordu. 30 yaşımdaydım, kendi kendime “yaşarken, söyleseydiniz de kendisinin de haberi olsaydı.” diye söylendim. Bu olayın üzerinden tam 20 yıl geçtikten sonra Kanal T’de yeni bir programa başlayacağım. Aklımda geçmişten kalan bu anılar geziniyor. Kanal’ın Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Tatar’a programı anlatıyorum. Adı “Geç Kalmadan” içerik, “program konuğumuzun şimdi ölüm haberini alsanız, hakkında neler söylerdiniz?” sorusunu yakınlarına, küs olduklarına, kendisini hiç sevmediği algısı yaratan insanlara soruyorum. Aldığım cevaplarla hazırlanan VTR’yi konuğumla birlikte izliyorum. Böylece insanlar haklarında söylenen iyi şeyleri, aslında sevildiğini ölmeden önce öğreniyor.

İlk konuk, dönemin başbakanı dün gerçeğe giden, Allah’tan rahmet dilediğim İrsen Küçük. Kendisi Amerika’da ve biz Cumhuriyet Meclisi’nde VTR için çekim yapıyoruz. İlk konuk o dönem en tartışmalı durumda olduğu, kurultayda da genel başkan adayı olarak karşısına çıkan Ahmet Kaşif. Sorumu soruyorum, sayın Kaşif çocukluğundan bu güne birlikte ata bindikleri, aynı sofrada oturup yemek yedikleri dahil olağan üstü anılar anlatıyor. Sonra pek çok siyasi ile aynı içerikte çekimlerimizi yaptık. VTR hazırlanmak üzere, biz Başbakan İrsen Küçük’ü bekliyoruz, Pazartesi günü yapacağımız çekimdeki ruh halini merakla. Daha dönmeden Hükümet düştü. Başbakan olarak gittiği seyahatten, Başbakan olmayarak döndü ve biz o caaanımmm çekimi yapamadık. İçimde uktedir.

İki gün önce ölüm haberini alınca aklımdan film karesi gibi geçti bunlar...

Aşağıdaki fotoğraf, Ada TV’de yaptığım ilk Hişt Hişt Baksana programından bir karedir. Eksik olmasınlar Ali Özmen Safa ve Cemile Yalçındağ programa özel stüdyo hazırlamışlardı. Açılışını o dönem Başbakan olan İrsen Küçük yapmıştı. Hişt Hişt Baksana’nın ilk konuklar da eşi Gülin Küçük ve kendisiydi. Gülin Hanımın program öncesi benden tek ricası oldu. “Bize her şeyi sorabilirsin ama lütfen rahmetli oğlumuzu sorma. Konu açılınca İrsen bey kilitleniyor, bende çok ağlıyorum.” dedi. Torunları İrsen Küçük de geldi sonradan. Çok güzel bir program oldu. Ben programı “yaraları kanatmadan bir hayat programı yaptık” diye kapattım.

Yaraları kanatmak kolaydır ve ne acıdır ki bazıları o kanayan yaraların kanlarına bakmayı sever.

Şimdi o öldü. Cevap hakkı yok. Yine arkasından olumlu olduğu kadar olumsuz söylemler yapılıp, malzeme arandığını içim acıya acıya duyuyorum.

“Her şey insanlar” için diye bir laf vardır, ölüm de en büyük gerçektir.

“Bazıları” dediklerimin başkalarının acılarını, üzüntülerini, dertlerini görmezden gelerek insanlık dışı yaklaşımlarını hiç anlamadım, anlamamaya da devam edeceğim.

Sevgili Gülin Hanım, size, tüm ailenize ve hayat arkadaşınızın tüm sevenlerine sabır ve baş sağlığı diliyorum. Nurlarda uyusun, ruhu huzur bulsun

Hey sizler!!!Yazımın adresinde olan herkes, derin bir nefes alın ve bir kez olsun hayata bu pencereden bakınız ve zamanınız varken geç kalmamayı deneyiniz. Unutmayınız her şey insanlar için ve bugün keyifle otururken yarın kimin ne yaşayacağını kimse bilemez. Umarım hep iyi şeyler yaşarsınız ve hiç geç kalmazsınız.

(Ayşe Dilek Orhan)

Gargınsu'ya getirilen suçlama, "Yasadışı bir cemiyete üye olma, yıkıcı ve propaganda niteliğinde yayın bulundurma" maddesine dayandırılıyor. Yetkililer bu yasanın İngiliz Sömürge İdaresi döneminden kalma bir yasa olduğunu söylüyor. Bu yasa İngiliz döneminde yazılmışsa, o yıllardaki yasadışı cemiyetlerin hangileri olduğunu tahmin edebiliriz.

Bu durumda günümüzde, gerek kuzeyde gerekse güneyde "gururla" anlatılan TMT ve EOKA anıları ve kitapları da suça girer mi? Acaba bu çalışmaları gören İngiliz Kraliyet Ailesi de bu çalışma ve anı sahiplerinin tutuklanmasını talep eder mi?

Maalesef her olay ülkedeki bir boşluğu, geri kalmışlığı ortaya döküyor.

(Ahmet Billuroğlu)

Geçen gün öğlen arası biddi...işe giderim..Bakdım yolda bir çocug geçen arabalara işaret eder dursunlar diye...Görünüşüne bakılırsa orta 1 veya 2 olmalı...Arabalar çocuğu görmezden gelerek geçip gider yanından...Durdum...Camı açdım "Noldu abam?? Nere isden gidesin?" dedim...söyledi...dedim "Gel götüreyim seni"...Arabaya bindi..Bası gaçırmış...Aslında kursu varmış ama kurs parasını da gaybeddiği için kursa da gidememiş...o yüzden mecbur olmuş evine gitsin...gitmeg isdediği mesafe da çog uzag değilidi...birden, ne dediğimin farkında bile olmadan çocuğa "gitmeg isdediğin yer çog uzag değil...havalar da düzeldi...bundan sonra böyle bir şey olursa yürü...tanımadığın insanların arabasına binmeg güvenli değil" dedim...ve ansızdan farkeddim ne dediğimi...O an sanki görünmez bi el dudmuş galbimi da var guvvatıynan sıkmaya başlamış gibi hisseddim...Biz neçin böyle cümlelerin gurulduğu bir coğrafya oldug...Neçin bu gadar güvensiz, bir avıç çocugların bile gan donduran risgler altında olduğu bir yer oldug...Neçin çocuglarımıza böyle yüreg parçalayan utanç verici cümleler gurmag zorundayıg??? O cümle ağızımdan çıktığı andan beridir kafamda döner durur...ve daha bu cümleyi hazmedememişikan dün gece şeherin göbeğinde birini vurup öldürdüler...bu coğrafya her gün biraz daha yasemin yerine gan ve bok kokar ve biz yalınız seyir ederik.

( Damla Özhan)