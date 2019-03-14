Kitap bulundurmanın suç olmasını normal kabul edeceksek neye, nasıl ve ne zaman itiraz edeceğiz? Sıradaki ne olacak Girne Kapısında Cadı Yakılması mı? 4 Partili Koalisyon bir umut olarak göreve geldi. Bu umudu kimsenin karartmaya hakkı yok. Bu utanç verici olayın hukuki, siyasi ve provokatif kökenlerini çözmeden kimse Cumhurbaşkanı olacak diye heyecanlanmasın, boşuna birbirini yemesin...

(Mehmet Ekin Vaiz)

Hükümetin hazırladığı yeni reform paketinde her bireye bir kelepçe muhakkak takılacak. Kelepçe takılacak ve takılmayacak kesimler aşağıdaki gibidir.

1- kitap barındırmak suçtur. Kelepçe takılacak.

2-100 TL mazbata ödeyemeyen kelepçe takılıp 1 ay hapse atılacak

3- alkol uyuşturucu tefeciler e asla kelepçe takılmayacak hatta tam destek verilecek

4- ülkemize değişik suçlardan gelen katiller hırsızlar sapıklar vatandaş edilip sosyal hayatımızda yerlerini alacak asla kelepçe vurulmayacak

5- 700 nin dolardan aşağı siyasî zimmet para geçirenlere asla kelepçe vurulmayacak.

(Bilal Dericioğlu)

Türkiye devleti en fazla politikleşmiş bir Kıbrıslı Türk’ten rahatsız olur. Bir politikleşmiş Kıbrıslı Türkten daha da fazla kimden rahatsız olur bilir misiniz? Kıbrıs’ta politikleşmiş ve buradaki mücadeleye dahil olmuş Kıbrıslılaşmış bir Türkiye göçmeninden rahatsız olur. Hatta şöyle söyleyim ki daha iyi anlaşılsın; Kıbrıslıdan bir defa nefret eder, kendini Kıbrıslı olarak ifade eden bir göçmenden bin defa nefret eder Türkiye.

Ev basıp yasaklı yayın aramanın altında yatan nedenlerin en önemli motivasyonu bence budur.

(Besim Baysal)

Dünyada yasal olmayan bir devlette, iktidar partisi mensubunun yasa dışı bir kitaptan dolayı tutuklu olması? Ve buna rağmen halen hükümetin devam etmesi? enteresan! Sanırım bize var olan yasaları uygulayan hukukçu bir başbakan yerine, çarpık düzenin toparlanmasında önder olacak ve var olan yasakçı zihniyet yasalarını değiştirmeye ön ayak olacak bir lider lazım.

(Yusuf Özbil)

Güvenlik mi? Tamam güvenlik konuşalım!

Barbaros Şansal’ın sınır dışı edilmesi ile başlayan süreç aslında yeni değil…Kökeni “KTÖS ajandaları” ile fitili ateşlenmiş bir gerginliği tırmandırma süreci yaşıyoruz. Sonrası zaten malum, 22 Ocak…

Belli merkezler toplumu germek için adata düğmeye basmış durumda…

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Bu arada ne oldu Asal Şube önüne bırakılan dinamit meselesi?

Bulundu mu o şahıslar?

Sahi şimdi gündeminiz “kitap” (!)

Ne gereği var ki bombaları, dinamitleri koyanları bulmanın?

Kitap okuyanları tıkarsınız içeri, olur, biter...

"Güvenlik" böylece sağlanmış olur (!)

(Mert Özdağ)

KKTC’de bugün için tartışılan veya eleştirilen tüm konular gün gelecek evrim geçirerek konuşulacak.

O konuşma da (eleştiri veya tartışma değil sadece konuşma) şimdi eleştirilen/tartışılan konular gerçekleşince olabilecek ancak..

(Ahmet Özsoy)