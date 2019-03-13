Hiç bu kadar Kıbrıslı olmadıydık!!

Çayda çıra oynarken

kılıç kalkan sallarken 60'larda

Cem Karaca şarkılarını ezbere söylerken

Fener alaylarında Dede korkut hikayeleri dinlerken..

Kumsal'da açılan ilk Lahmacun lokantasının önünde kuyruğa girerken..

Ortaköy’de açılan ilk beyaz somun ekmek fabrikasında izdiham yaratırken..

"Türk işçisinin", "Türk tütünün," "Türk sigarasını" içerken

İzmir festivalinde "gururla" Antep oyunu oynarken..

Hiç bu kadar Kıbrıslı olmadıydık..

Güner Özdil ve Arif Hasan Tahsin'in sazlarından Anadolu türküleri dinlerken de..

Özker hocadan öz Türkçe konuşun öz Türkçe konuşun telkinleri duyarken..

Özker Yaşın'nın Türkiye'ye özlem şiirlerini okurken..

Nazım'ın "bir mızrak gibi" şiirine ağlarken

Münür Nurettin Selçuk dinleyerek demlenirken..

Zeki Müren ve Ajda Pekkan'la coşarken..

Hele hele Barış Manço’nun Sarayönüne deveyle geldiği gün bile

Üç büyüklerin maçını dinlemek için kulaklarımızı radyolara yapıştırırken de..

Hiç bu kadar Kıbrıslı olmadıydık, elimizde silah köylerimizi beklerken!!!

Ne zaman ki ganimet sigara fabrikasına Meclis kurup, ganimet tiyatrolarda Aziz Nesin, Genco Erkal oynayıp, ganimet evlere, ganimet ambarlarından aldığımız resimleri asana ve Türkiye'den gelenlerle bir türlü bitmeyen bu ganimet kavgasına girene kadar.

Bir süre sonra onlar Karadeniz şenliklerine sarılmaya başladıkça, bizler de her hafta bir panayırda kendimizi gullurikyada ve gonnarada arayan "has Kıbrıslılara" dönüştük.

Evet, evet hiç bu kadar Kıbrıslı olmamıştık!!!

(Mete Hatay)

Türkiye ile imzalanması beklenen ekonomik ve mali işbirliği anlaşmasının taslağı olduğu ileri sürülen bir belge basına yansıdı. Bunca zaman bekledikten sonra üretebildiğimiz buysa vay halimize!

(Hasan Erçakıca)

Yasakçı zihniyet ile demokrasi ak ve kara gibi birbirine zıt eylem kültürleridir.

(Hüseyin Öztörel)

Kıbrısımın en güzel denizine sahip Bafra Halk Plajına sahip çıkmalıyız......

Gerçekten sustum sustum ve kimseyi bu küçük dünyada kırmak istemedim ve istememekteyim. Ama gelinen bu noktada inanın 7,den 70'e herkesin kullandığı Mehmetçik Bafra Halk Plajı’mın kiralanmasına şiddetle karşı olduğumu belirtmek isterim.

Dedelerimizin,babalarımızın ,abilerımızın ,halk plajını beldeye kazandırmak için mücadele veren herkesin emeğini bir çırpıda yok etmeyelim 2000 yıllarında mücadele verdikleri bu hakkı ,sayın başkanımız ve üyelerimiz halk tarafından seçilmiş olabilir saygımız sonsuz ve doğrular olduğu sürece hep alkışlamasını bilen bır kisilıge sahibim. Amaaaa söz konusu halkın plajı ise son damlamıza kadar mücadele vereceğimiz beyan ederken, sayın başkanın ve meclis üyelerin plaj konusunda verilen talihsiz kararlarını tekrar gözden geçirmelerini rica ederiz. Bence plaj ve restaurant işini bilir ķişi olan bir müdür, bir muhasebeci ve kaç yıldır fedakarlık yapan ve çok saatler ailesinden çocuklarından fedakarlık yapıp hizmet veren belediye plaj personelinin de kısa sürede eğitimi ile bence Kıbrısın en güzel plajı olan Bafra Halk plajını özelleştirmeyin ,sonra asla bir daha geri alamayacağız, Bafra Halk Plajı’na sahip çıkmanız hatta Kumyalı Halk Plajı’nın da bakımı onarımı olmalı ki halkımız plajdan yararlansın. Çünkü özelde KKTC, yurdışından gelen turistler, özelde de Bafralım, Kumyayılım, Mehmetçiklim, Çayırovalım, Balalanlım, Pamuklulum, tüm Karpaz bölgemizin en güzel sahiline sahip denizimize sahip çıkalımmmmmmmm.... En kötü şey bu hayatta birilerine gebe kalıp ses çıkartmamak,birilerinin parmakçısı olmak kadar kötü birşey olamaz. Öyle bir karakterli kişiler inanın ki halk tarafından sıfırlanmış kişiler diye lanse edilmesi en büyük acıdır diye düşünürüm. Adam gibi adam ol ki dünde bugünde yarında senin için adam desinler......Saygılar.....Tek gerçek .Tek sevgi.Tek düşüncemiz, tek plajımız olan Bafra Halk Plajı’na sahip çıkmaktır.

(Cenk Harbay Şeren)

Son Bir yılda 9 işçi, inşaatlarda, iş güvenliği olmadığı için hayatını kaybetti. Hepsinde de işçiyi suçladık; bir tabuta koyup, anasına yolladık... Üzerinde en çok konuşulan ne varsa, o alan sahipsiz... Yazık...

(Hüseyin Ekmekçi)