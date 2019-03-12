Ağır vasıta araçlarının yarattığı dehşetin bilimsel olarak da ortaya konulmasına rağmen, bu konuda önlem alınmasının yolunu açacak yasal düzenlemeyle ilgili 6 aydır bir adım bile atmayanlar, süreci oyalayan ve/veya bloke edenler, ağır vasıta araçlarının yol açacağı olası ölümlü kazalarda vebalin omuzlarında olduğunu bilmelidirler.

(Emin Akkor)

Alınteri için gece gündüz demeden,

kirli elleriyle, temiz kalbiyle metrelerce yüksekten düşüp ölen emekçi kardeşlerim, sizin ölümünüz için kim üzülüyor bu topraklarda, kimler rahmet diliyor? Hiçkimse bir başsağlığı mesajı bile yayınlamıyor...

Ancak varsa birinin emeğini çalan bir hırsız, insanları kandıran bir dolandırıcı, bin kere suç işleyip bu ülkenin insanlarını yine bin kere kandıran ve ıslah olmayan bir suçlu, onun için methiyeler düzülüyor, açıklamalar yapılıyor.

Emeğe değer veren bir toplumdan, hırsıza, dolandırıcıya değer bir toplum haline dönüşmeyelim. Herkese rahmet dileyelim, merhamet edelim ancak suçu ve suçluyu olumlayan her açıklama geri kalmış bir toplum göstergesidir, bunu da unutmayalım.

Alınteri için yolda, işyerinde, kamuda, okulda, şantiyede çalışan onurlu insanlara günaydın...

(Tacan Reynar)

Acımız büyük...

Trafik faciası bu kez TAK personeli, sevgili arkadaşımız Ayşegül Taşpınar'ın kızı İlter Taşpınar Çavuşgil'i aramızdan aldı.

Melek ruhlu güzel bir gençti 27 yaşındaki İlterimiz. Yüreğimiz yanıyor...

Teselli verecek söz yok ama trafik kazaları konusunda diyecek ve yapacak çok şey var.

Direksiyon başındayken dikkatinizi sadece trafiğe, aracınıza verin ve şoförlüğü ciddiye alın!

Yeter çektiğimiz bu acılar!

Yeter yolun sağına geçip karşıdan gelen araçla yüz yüze çarpışmalar...

Çok üzgünüm...

(Özgül Mutluyakalı)

Ümit İnatçı'dan önemli bir çağrı: "Bence ‘kimin elinde Rum sanatçılara ait sanat eserleri varsa gelip teslim etsinler’ diye bir çağrı yapılması lazım. Bunu Cumhurbaşkanlığı mı yapar bilemiyorum. Belki iki toplumlu komiteler bir girişim yaparak bu iş için bir bütçe oluşturulabilir. Hiçbir suçlanmanın yapılmayacağı, belki kimliklerin saklı tutulacağı, verilecek her esere karşılık küçük ödemelerin olacağı bir süreç yaratılabilir. Çünkü bu konu kişisellikten, mülkiyet ya da ekonomik değeri olan bir mal olmaktan çıkmış, Kıbrıs modern kültür ve sanatını ilgilendiren bir boyut kazanmıştır. Bu eserlerin artık müzelerde olması lazım, kitaplarda yazılı olması lazım ki yeni gelen nesiller bunlar üzerinden Kıbrıs sanatını tanısınlar. Onları saklamak bir kötülüktür aslında. Ellerinde bu eserlerden bulunduranların medeni davranmalarını, moral ve etik değerlere katkı yapmalarını bekliyorum.

(Mete Hatay)

Bu topraklardan dürüst ve vatansever bir kişilik geçti. Çalmadı çırpmadı yalan dolanla bir yerlere gelmedi. Hep varlıklı ve gözü gönlü tok idi güle güle İrsen abi.

(Ümit Bahşi)

Ortaköy Lemar önünde, trafik akışının çok yoğun olduğu o yolda, direksiyonda cep telefonunu kullanmakta olan bir sersemin ani şerit değiştirmesi üzerine bir kazadan kıl payı kurtuldum... Olayın hâlâ şokundayım. Ve altını kalın çizgiyle çizerek derim ki, trafikte direksiyon başındayken cep telefonuyla meşgul olanlar, trajedilerden hiç ders almayan, hem kendi yaşamları ve hem de başkalarının yaşamıyla Rus ruleti oynayan geri zekâlı aymazlardır...

(Ahmet Tolgay)