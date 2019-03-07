Başbakan Erhürman’ın, Ana Muhalefet Partisi Lideri Ersin Tatar’ın eleştirilerine hakkıyla cevap verebilmesi ülkenin doğru düzgün yönetildiğini ve Başbakanın konulara hakim olduğunu gösterir. Bu ülke adına sevindiricidir. Demokrasi adına sevindirici olan ise Ana Muhalefet Partisi UBP’nin artık rakipleriyle televizyona çıkmaya yüzü ve cesareti olan yeni bir Genel Başkanı olmasıdır ki son seçimde ülke olarak bu konuda epeyi eksiklik yaşadık...

(Mehmet Ekin Vaiz)

Son günlerde kim paylaşım yapsa ‘Efsane’

Efsane takım, efsane sınıf, efsane kadro, efsane okul, efsane askeri dönem, efsane mahalle.

Ne efsaneymişiz be gardaş.

(Songuç Kürşad)

Oteller zinciri sahibinin oğlu program yapmış

2 parti başkanı da tartışmış da efendim kim daha iyi tartışmış

Geçin bunları hanginiz daha fazla hacıyatmazsınız Türkiyeli idareciler karşısında süklüm püklüm onu söyleyin.Yada hanginize ayar çekemez onu söyleyin de sizi bağrıma basayım.

Daha siz nüfusun ne kadar olduğunu bu millete açıklamaktan aciz yaşıyorsunuz.

(Hasan Mullaoğluları)

İki gün rahat ettik memlekette... Dün gene başımıza yıkıldı... 72 yaşındaki kadına insel istismar... Hamile kadına darp... Adada saklanana Yunanistan'da tutuklama...

(Hüseyin Ekmekçi)

En iyi vergi denetimi halkı adeta "vergi müfettişi" konumuna getiren KDV vergi iadeleriydi... Kaldırıldı, tarih oldu bu denetim...... O sistemin kaldırılmasından sonra tüketicilerimiz alışverişlerde ve hizmet alımlarında "hani benim fişim?" diye hesap sormaktan vazgeçti.. Vergi sistemindeki etkin halk denetimi devlet eliyle sonlandırıldı... Tabii ki bunun zararı devlet maliyesine oldu, vergi kaçakçılığı da arttı... Şimdi kayıtlı ticareti teşvik adına yüzde 1'lik vergi iadesi vaadiyle herkes kredi kartıyla alışverişe özendirilmeye çalışılıyor... Bu yeni önlem ne kadar tutar bilmem, ama çarşıda makbuz vermeyenlerin yanı sıra, kredi kartı cihazlarını da kaldıranların sayısı gittikçe artıyor... Maliye bakanlığı farkında mı bunun?.. Farkındaysa vergi kaçakçılarına karşı ne yapıyor?..

(Ahmet Tolgay)

Yürütmenin büyük bir şovla Maronit açılımını uhdelerine almalarının üzerinden yaklaşık 4 ay geçti. Sayın Tufan Erhürman ilk iş olarak hızla yeni bir komite kuracaklarını söylemişti. Komite hala yok!!! Atılan bir adım da yok... Bekliyoruz.... Ama akşamki maç iyi gitmiş!!!

(Mete Hatay)

"Sn. Erhüman’ın "Akel'in Türk isimli birisini seçtirse bile,seçilen kişinin Türk toplumunu temsil edemeyeceğini;bir toplumu temsil edecek kişinin ancak o toplum tarafından seçilmesi gerektiği" görüşünü ifade ettiğini duymak beni ne kadar mutlu etse de,gerek sosyal medyada,gerek halk arasında partililerinin ve sempatizanlarının halkı gidip oy kullanma yönünde teşvik etme ve bunu da haklarımıza sahip çıkmamız anlamında yapmaları gerektiği algısını oluşturmaya yönelik çabalarına gür sesle 'dur' dememesi, beni söylediklerinde ne kadar samimi olduğunu sorgulamaya itmektedir..".

(Hilmi Öztemiz)