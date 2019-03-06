Hani diyorlar ya yıllardır federasyon konuşuldu... Hiç de onu konuşmamışız...

Güvenlik Konseyi’nin 14 Nisan 2003 tarihli ve 1475 sayılı kararında yer alan BM Genel Sekreteri’nin raporundan:

“Madde 18: Sn. Klerides, Güvenlik Konseyi kararlarına atıfta bulunarak, tek egemenlik ve tek uluslararası kimliği olan ve tek vatandaşlıklı, ilgili Güvenlik Konseyi kararlarında tarif edildiği gibi politik olarak eşit iki toplumdan oluşan iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyondan oluşan Kıbrıs Devleti temelinde bir çözüm tercih etti. Sn. Denktaş, gerçekler olarak kabul ettiklerine uyumlu bir çözüm olarak, önceden var olan egemen devletlerce kurulan bir Kıbrıs Konfederasyonu’nu tercih etti.”

(Hasan Kahvecioğlu)

Öyle bir “değişim” olmalıdır ki, ne varsa aynen kalmalı, sahip olduğumuz “ayrıcalık” artmalıdır (!)

Öyle bir “değişim” olmalıdır ki, adanın kuzeyinde yaratılan ucube düzenin “yerli yerinde kalması” yeniden başarılmalıdır.

Hayal edilen en kapsamlı değişimin “değişmemek” olduğunu görüyoruz.

“Değişim için bağırarak olabildiğince aynı kalmak.”

(Cenk Mutluyakalı)

Önce atalarımızın Anadolu'nun çeşitli yörelerinden gelirken getirdiği geleneksel folklor oyunları ve simgeleri sildiler, yerine Helen esintileri taşıyan oyunları ve simgeleri koydular, şimdilerde ise Helen kökenli sözcüklerle on milyonlarla iletişim aracımız olan tatlı Kıbrıs şiveli güzel Türkçemizi mahvetmemeye çalışıyorlar " aha Kıbrıslı dili" diye... Oysa gerek kendilerinin, gerekse mitleştirdikleri yerel yazarların ve şairlerin eserlerinde ve söylevlerinde kullandığı dile bakınız lütfen: Öz Türkçe..Hadi o uyduruk "Kıbrıslı dili"nde eser üretsinler de görelim bakalım marifetlerini!..Bunlar asimilasyoncu, bunlara dikkat, gerçek köklerimize sahip çıkalım, bu adada yayılmacı ve silici emperyalizm karşısında hiç erimeden, tarihin gerçek yatağı Anadolu Türk kültürünü ve geleneklerini kadim Kıbrıs kültürleriyle harmanlayarak yaşatan "Kıbrıslı Türk" olarak var olabilmek için....

(Ahmet Tolgay)

Fenerbahçe alt yapı koordinatörü David Badia basın toplantısı yaptı ve açıklamalarda bulundu.

Barcelona kültüründen yetişen İspanyol futbol adamı Fenerbahçe'de ilk olarak alt yapı antrenörlerinin yaşını düşürdüklerini yeniliğe ve eğitime açık antrenörler tercih ettiklerini, 3-4 sene sonra A takımda alt yapıdan yetişen oyuncular olacağını belirtti.

Mesaj net!

Yeniliğe ve eğitime açık olacan..

(Ahmet Özsoy)

Her önümüze gelene destek beyan etmek yerine elimizdeki yatırımcıları değerlendirsek nasıl olur? Güzel örnekler yaratarak yatırım çekmek daha etkili bir yol değil mi?

(Hasan Erçakıca)